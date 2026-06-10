Kendrick Nunn, future star du Qatar à la Coupe du monde 2027 ?

Il y a trois ans, Kendrick Nunn quittait la NBA pour rejoindre l’Europe où il est, depuis, devenu l’un des meilleurs joueurs du continent. Sous le maillot du Panathinaikos, il a notamment remporté l’Euroleague et le championnat de Grèce en 2024, avant de s’offrir le titre de MVP de l’Euroleague en 2025.

Désormais référencé dans le basket FIBA, le « combo guard » de 30 ans pourrait maintenant se mettre à briller sur la scène internationale, puisque selon la presse grecque, le Qatar souhaite en faire la nouvelle star de son projet ! Une offre de plusieurs millions de dollars aurait déjà été transmise au joueur, qui s’engagerait alors à porter les couleurs qataries pendant cinq ans, avec une rémunération liée à ses apparitions en sélection.

Si le Qatar cherche à attirer et naturaliser Kendrick Nunn, c’est pour en faire sa principale tête d’affiche à la Coupe du monde 2027, prévue dans le pays du Golfe. Un dossier forcément stratégique, puisque le règlement FIBA ne permet d’aligner qu’un seul joueur naturalisé par sélection dans les grandes compétitions internationales.

On pourrait même le voir dès cette année avec le Qatar, lors des Jeux asiatiques 2026 qui se tiendront au Japon.

Autrefois approché par la Turquie, l’ancien joueur du Heat, des Lakers et des Wizards rejoindrait ainsi un pays automatiquement qualifié pour le prochain Mondial, mais qui n’y a participé qu’une seule fois par le passé, en 2006. Pour l’heure, Kendrick Nunn n’aurait pas encore arrêté sa décision, mais les négociations seraient en bonne voie.