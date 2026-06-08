Azzi Fudd commence à trouver son rythme en WNBA

Sélectionnée en première position lors de la Draft 2026, Azzi Fudd a dû rapidement passer du monde universitaire au monde professionnel. Pour cela, la jeune joueuse des Wings a pu compter sur Paige Bueckers, son ancienne coéquipière à UConn, mais aussi sur l’ensemble du vestiaire texan.

« J’en suis arrivée à un point où je pense que chacune de mes coéquipières a fait quelque chose qui m’a permis d’être plus à l’aise et de prendre confiance », reconnaissait-elle après la victoire face aux Sparks. « C’est comme si j’avais trouvé ma place. Elles se sont vraiment mises en quatre pour moi et j’en suis très reconnaissante. »

Si Azzi Fudd a été accueillie à bras ouverts par ses coéquipières, il a fallu quelques matchs à la rookie avant qu’elle ne lance pleinement sa saison. D’abord placée en sortie de banc, l’arrière a connu des premières sorties timides avant un déplacement à New York qui lui a permis de donner un bel aperçu de son potentiel.

Lors de ce match face au Liberty, elle a pris feu dans le troisième quart-temps, où elle a inscrit 17 de ses 24 points. Dans le sillage de ce coup de chaud, Dallas était venu à bout de New York.

« Ce fut le premier match où le jeu a commencé à ralentir », se souvient Azzi Fudd. « Je me sentais plus calme et plus en confiance. Le jeu ralentit un peu plus à chaque match et je trouve un peu plus mes marques. »

Une belle prestation récompensée

Azzi Fudd avait été récompensée après cette belle prestation. Lors de la rencontre suivante, la jeune joueuse avait connu sa première titularisation lors du succès face aux Aces. Face à Las Vegas, elle avait confirmé avec 22 points.

« Je dois être agressive avant tout et ne pas hésiter lorsque j’ai des tirs ouverts », expliquait la rookie après cette rencontre. « Lorsque mes coéquipières me posent de bons écrans, je ne dois pas hésiter à les utiliser. Je prends ce que le jeu me donne. Je ne vais pas forcer pour marquer, mais je vais continuer d’être agressive. »

Depuis, les Wings ont joué deux nouvelles rencontres et Azzi Fudd a été moins explosive, sans pour autant disparaître. Elle a inscrit 9 points face au Storm puis 11 face aux Sparks, à 53% de réussite sur ces deux matchs.

Plus largement, la franchise texane reste sur une série de quatre victoires consécutives. Une belle dynamique qui permet à Dallas d’afficher un bilan de sept succès pour trois défaites après dix rencontres, et de s’installer dans le Top 4 du classement, à égalité avec les championnes en titre, les Aces d’A’ja Wilson.