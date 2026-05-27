La fusée Azzi Fudd est lancée

« Maintenant, tout le monde comprend pourquoi on l’a sélectionnée avec le premier choix de la Draft, n’est-ce pas ? » Jose Fernandez commençait à être un poil agacé des remarques négatives autour du début de saison d’Azzi Fudd, numéro 1 de la dernière Draft. L’intéressée a pris soin de répondre sur le terrain.

En un seul quart-temps, l’arrière a inscrit 17 points, avec notamment cinq paniers à 3-points, dont quatre de suite, qui ont laissé le Barclays Center bouche bée. Sa démonstration a permis à Dallas de prendre le meilleur sur le Liberty, qui ne s’en est pas remis et s’est incliné 76-91. Alors qu’elle débute encore sur le banc, Jose Fernandez privilégiant Paige Bueckers, Arike Ogunbowale et Odyssey Sims pour occuper les postes extérieurs, sa prestation de dimanche va lui enlever un peu de pression, et pourrait la rapprocher du cinq majeur, comme l’a laissé entendre son coach. « On se dirige dans cette direction », a-t-il glissé.

C’est aussi un soulagement pour ses coéquipières, à commencer par Paige Bueckers, son ancienne coéquipière à UConn, qui n’a jamais douté de sa capacité d’adaptation au basket WNBA.

« On savait qu’elle avait ce petit truc en elle, et qu’il ne s’agissait que d’une question de temps », a ainsi glissé la meneuse de jeu, qui a également inscrit 24 points dimanche. « Ça peut prendre du temps pour une rookie de trouver du rythme, et d’accumuler un peu d’expérience et de répétition pour s’y faire. »

Déjà opposée à Olivia Miles

Pendant qu’Azzi Fudd prenait le temps de s’acclimater à son nouvel environnement, le deuxième choix de la dernière Draft, Olivia Miles, a immédiatement montré qu’elle était prête à briller en WNBA. De quoi remettre de l’huile sur le feu au sujet du choix de Dallas ? Pas vraiment.

Olivia Miles est une vraie organisatrice, qui n’a pas froid aux yeux, un profil recherché par Minnesota, qui n’a pas hésité à la titulariser d’entrée. Les Wings ont déjà Paige Bueckers à ce poste, et ont donc opté pour Azzi Fudd, dans un style un peu différent, davantage portée sur le shoot extérieur. Depuis dimanche, on comprend mieux ce choix.

Dallas et Minnesota ont déjà croisé le fer il y a deux semaines, et les Lynx avaient dominé leur sujet, avec une Olivia Miles à 15 points et 6 passes décisives, tandis qu’Azzi Fudd marchait encore sur des œufs, terminant à 8 points. Toute la saison, les deux joueuses vont être comparées, ne serait-ce qu’au sujet de la course au trophée de rookie de l’année. De son côté, Azzi Fudd entend avancer à son rythme.

« Ce n’est pas quelque chose auquel j’ai réfléchi. Olivia fait un boulot incroyable à Minnesota en ce moment. C’est sympa de jouer contre elles. J’ai hâte de les affronter à nouveau, mais juste le fait de la voir jouer son jeu, ça a été incroyable », a-t-elle déclaré.

Les deux équipes se retrouveront le 9 juin à Minnesota. Le temps, pour Azzi Fudd, de continuer à prendre ses marques et de montrer un autre visage pour ce nouveau duel entre deux des meilleures rookies de la cuvée 2026. Avant cela, il y aura déjà un test important à négocier pour elle et les Wings, face à Las Vegas dès jeudi à domicile.