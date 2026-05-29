Jessica Shepard en mode Nikola Jokic pour dominer les Aces

Après un succès arraché à New York, les Wings retournaient dans le Texas pour recevoir les Aces. Les deux formations se rendent les coups lors des premières minutes et Jessica Shepard (22 points, 20 rebonds, 10 passes) en profite pour lancer sa soirée avec un 2+1 (8-7).

D’abord dominées, les Aces mettent la machine en route à la fin du premier acte. Les joueuses de Becky Hammon passent un 7-0 conclu par un panier primé de Chennedy Carter (22-17). Si les Aces tentent de creuser l’écart au début du deuxième quart-temps, Dallas résiste grâce à Paige Bueckers (20 points, 6 passes) et Azzi Fudd (22 points, 9/15 au tir). Las Vegas s’appuie sur son adresse à 3-points pour remettre un coup d’accélérateur (48-36), mais ce bon passage est terni par un manque de réussite avant de rejoindre les vestiaires. Les Aces se manquent à trois reprises derrière l’arc et Paige Bueckers en profite pour effacer une partie du retard de son équipe (53-45).

Après la pause, les Wings continuent sur leur lancée. Paige Bueckers sert d’abord Azzi Fudd avant de trouver plusieurs fois Jessica Shepard ; le duo ramène Dallas à deux possessions (61-57). Pour enrayer l’hémorragie, tous les ballons passent par A’ja Wilson (21 points, 7 rebonds) et le quadruple MVP enchaîne les points dans la raquette (67-59).

Jessica Shepard est sur tous les fronts

Encore une fois, Dallas répond grâce au duo Bueckers-Shepard. Les deux joueuses réussissent toutes les deux un 2+1 et, à la fin de ce troisième quart-temps, l’ailière se joue de Chelsea Gray pour remettre les deux équipes à égalité (72-72).

Dans le dernier acte, c’est tout le collectif de Dallas qui brille. Paige Bueckers distille les passes décisives, ce qui permet à Azzi Fudd et Awak Kuier de réussir des paniers lointains (85-79). Même lorsqu’elles ne sont pas en réussite, les joueuses de Jose Fernandez peuvent compter sur l’activité au rebond de Jessica Shepard pour s’offrir des secondes chances et conserver leur avance.

Pour sceller le sort du match, Jessica Shepard trouve Awak Kuier à 3-points et l’intérieure est suivie par un panier de Paige Bueckers, toujours derrière l’arc (93-81). Les derniers efforts de Jewell Loyd et d’A’ja Wilson ne suffisent pas pour combler ce retard et Dallas s’impose 95 à 87.