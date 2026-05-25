Azzi Fudd croque le Liberty à New York

La rencontre entre New York et Dallas devait marquer le retour de Sabrina Ionescu, touchée à la cheville depuis la reprise. Mais celui-ci a finalement été éclipsé par la performance XXL d’Azzi Fudd, qui a pris toute la lumière avec son 6/12 à 3-points, pour 24 points, permettant aux Wings de prendre le meilleur sur le Liberty après le repos.

New York avait pourtant bien entamé la rencontre, en misant sur l’agressivité de Satou Sabally et l’adresse extérieure de Han Xu. Imitée dans le deuxième quart-temps par Sabrina Ionescu, qui a planté deux paniers à 3-points pour permettre au Liberty de conserver une belle avance (35-27).

Pauline Astier a ensuite pris le relais, avec 7 points dont un tir primé, et il fallait bien ça pour résister au coup de chaud d’Arike Ogunbowale. Avec deux flèches à 3-points et une passe décisive pour Jessica Shepard, l’arrière de Dallas a ainsi ramené les Wings à une longueur à la pause (44-43).

Cinq paniers à 3-points en un quart-temps !

Le match était relancé, et Dallas plus que jamais déterminé à faire plier les protégées de Chris DeMarco. Les paniers à 3-points d’Awak Kuier et d’Arike Ogunbowale ont donné le ton de ce troisième quart-temps, avant qu’Azzi Fudd ne prenne le match à son compte.

La rookie a alors enchaîné quatre tirs primés consécutifs, puis un cinquième avec l’aide de la planche, pour reléguer les New-Yorkaises à 13 longueurs (66-53) ! Un coup de chaud dont le Liberty ne se relèvera jamais vraiment.

Azzi Fudd a poursuivi sa démonstration avec un lay-up en contre-attaque après avoir chipé le ballon à Pauline Astier, puis avec un ultime 3-points en début de quatrième quart-temps (77-63). L’écart était fait, et malgré le réveil tardif de Jonquel Jones, Paige Bueckers (24 points) et Jessica Shepard (10 points, 11 rebonds, 6 passes) ont fait le nécessaire pour assurer la victoire des Wings (91-76).

New York concède ainsi une deuxième défaite de suite à domicile, avec une Marine Johannès muette pour la deuxième rencontre consécutive. Mais l’arrière française est loin d’être la seule responsable de ce nouveau revers, entre le 7/18 de Breanna Stewart, le 4/15 de Sabrina Ionescu et les trois premiers quart-temps compliqués de Jonquel Jones.

Le Liberty devra réagir dès ce soir face à Portland, toujours à domicile, tandis que Dallas va désormais se préparer à recevoir Las Vegas jeudi soir.