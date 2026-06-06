Malgré le retour de Kelsey Plum, les Sparks chutent contre Dallas

Après avoir perdu ses deux dernières rencontres, les Sparks pouvaient compter sur le retour de Kelsey Plum (27 points, 6 passes) pour recevoir les Wings. Si les deux formations se rendent coup pour coup en début de match, la franchise texane finit par concéder un 7-0 qui crée un premier écart en faveur des Sparks (22-13). Durant ce run, Cameron Brink ouvre son compteur avec une flèche à longue distance.

La réponse de Dallas intervient immédiatement avec un 9-0 porté par Arike Ogunbowale (30 points, 6 rebonds, 6 passes). L’ailière réussit un tir à 3-points avant d’effacer Chance Gray avec un «stepback» et de s’élever à mi-distance (22-22). Ce premier quart-temps se finit avec un panier de Cameron Brink et la période suivante s’ouvre sur une flèche d’Ariel Atkins (31-24).

Encore une fois, les Wings ne laissent pas les Sparks s’envoler et finissent même par reprendre l’avantage au milieu du deuxième quart-temps (44-43). Un nouvel échange de paniers débute entre les deux équipes. Si Los Angeles s’appuie sur le duo Hamby-Plum, du côté de Dallas, c’est tout le collectif qui s’illustre. Cette première période se termine sur une claquette d’Arike Ogunbowale, mais les Wings sont menées au score (55-54).

Le dernier mot pour Maddy Siegrist

À la sortie des vestiaires, aucune des deux formations n’arrive à faire la différence. Dallas s’appuie sur Paige Bueckers (18 points, 14 passes) qui alterne entre les passes décisives et les paniers, mais Los Angeles reste dans le match, toujours grâce au duo Hamby-Plum.

Les Sparks prennent un premier éclat au début du quatrième quart-temps. Maddy Siegrist sort de sa boîte et contre Cameron Brink avant de décocher une flèche à longue distance, servie par Paige Bueckers. L’ailière enchaîne en interceptant une passe de Kelsey Plum et peut aller finir en contre-attaque (92-84).

Los Angeles revient à une possession à deux minutes du terme, mais Dallas ne plie pas. Arike Ogunbowale et Maddy Siegrist ajoutent quatre points en faveur des Texanes. Cette dernière continue de briller en défense puisqu’elle intercepte deux passes d’Erica Wheeler. Ces actions sont décisives et permettent à Dallas de s’imposer 104 à 96.

Les Wings enchaînent ainsi un quatrième succès de rang et sont invaincues en Commissioner’s Cup avec deux victoires en autant de rencontres. De son côté, Los Angeles essuie un troisième revers consécutif.