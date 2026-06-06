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Tony Parker se rêve déjà en sélectionneur des Bleus

Publié le 6/06/2026 à 8:17 Twitter Facebook

Aux commandes de l’équipe de France U17, Tony Parker voit toujours plus grand et, à terme, il s’imagine entraîner les Bleus.

Si Tony Parker a ouvert cette semaine un nouveau chapitre de sa vie, en devenant sélectionneur de l’Equipe de France U17, actuellement en pleine préparation de sa Coupe du monde en Turquie à la fin du mois, il n’en oublie pas de se fixer quelques objectifs pour plus tard…

Parmi eux ? Une nomination en tant que sélectionneur des « grands » de l’Equipe de France par exemple, avec lesquels il a notamment remporté l’EuroBasket 2013.

« Je ne suis pas du tout pressé, mais à l’avenir, oui, c’est un objectif de pouvoir coacher l’Equipe de France un jour », a-t-il lancé, en marge de ses louanges adressées à Victor Wembanyama. « Quand tu connais mon amour pour l’Equipe de France, ce serait incroyable. Mais je ne suis pas pressé, car il y a des étapes. Là, les U17 sont ma priorité et mon seul objectif. Je vais essayer de faire un beau résultat avec eux. »

D’ici quelques semaines, Tony Parker pourrait déjà accélérer le processus en s’asseyant sur le banc de l’ASVEL (en compagnie de Vincent Collet ?). Un club dont il reste président, avec donc une double casquette ?

« Tout est possible. Je l’ai vu aux États-Unis avec mon propre coach, Gregg Popovch, qui était président des opérations basket et entraîneur », a répondu l’ancien meneur de jeu, désireux de retrouver « le terrain, le contact avec les joueurs, l’adrénaline des matchs » après avoir passé plusieurs années dans les bureaux depuis sa retraite.

Crédit photo : FFBB / Infinity Nine Media

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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