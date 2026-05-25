Vers un salaire record pour Tony Parker à l’Asvel

Même s’il n’y a encore rien d’officiel, Tony Parker devrait bel et bien remplacer Pierric Poupet sur le banc de l’Asvel la saison prochaine, et pour sa première expérience comme « head coach » en club, l’ancien meneur des Spurs devrait se verser le plus gros salaire d’un entraîneur en France.

Selon BasketNews, sa rémunération serait ainsi de 1,2 million d’euros par an, à comparer aux 150 000 euros que touche Pierric Poupet cette saison (source Maxi Basket). Il faut évidemment rappeler que Tony Parker n’est autre que le président du club, même si son salaire doit être validé en conseil d’administration.

« Le terrain me manque. Être auprès des joueurs, la compétition, l’adrénaline, tout ça me manque » avait-il expliqué en février. « L’idée, c’était de vendre mes parts et poursuivre mon rêve, en commençant par un poste d’assistant coach en NBA. Maintenant, vu ce qui se passe en ce moment à l’ASVEL, les discussions avec les fonds qui me font des offres très intéressantes, ça me fait réfléchir, c’est sûr. Commencer mon métier de coach à l’ASVEL peut être une possibilité. »

Pierre Gasly arrive comme investisseur

Pour l’épauler pour cette première comme entraîneur, le nom de Vincent Collet revient toujours, même si l’ancien coach de l’Equipe de France attendra la fin de saison des Cavaliers pour se pencher sur son avenir. « On a des liens très forts et on est très complémentaires. Oui, on a eu des discussions » avait confirmé Parker. « Pour l’instant, c’est encore loin. (…) Mais avant de penser à Vincent Collet, il faut déjà que moi, je me décide. Mais c’est sûr que symboliquement, ce serait un truc de malade. L’histoire serait incroyable à raconter. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent se passer. »

Quant aux investisseurs évoqués par TP, il s’agit d’abord du groupe suisse HelvetX, porté notamment par Maxime Gillot et le pilote de Formule 1 Pierre Gasly, mais aussi de SKR Ventures basé à Dubaï, dédié à l’investissement dans le sport, le groupe ISC, et Eric Rosenthal, ex-dirigeant du groupe Apicil.

En attendant de prendre les rênes de l’Asvel, Tony Parker va découvrir le coaching cet été à la tête de l’Equipe de France U17.