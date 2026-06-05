Pour Tony Parker, Victor Wembanyama est « le meilleur joueur de la NBA, et de loin »

En marge du lancement de sa carrière d’entraîneur à la tête de l’Equipe de France U17, qui se prépare pour la Coupe du monde U17 en Turquie, Tony Parker a été invité à évoquer les Finals 2026 entre les Knicks et « ses » Spurs.

L’occasion pour l’ancien meneur de San Antonio de dire tout le bien qu’il pense de celui qui lui a succédé dans le Texas : Victor Wembanyama.

« C’est impressionnant. On s’est écrit il y a quelques jours et c’est ce que je lui ai dit : c’est impressionnant ce qu’ils font. Ça m’inspire de fou. Victor est incroyable. C’est phénoménal ce qu’il fait à son âge. Pour moi, c’est le meilleur joueur de la NBA, et de loin », l’a-t-il encensé, ce jeudi.

Puis d’ajouter sur le parcours de la franchise texane, victorieuse des Blazers, des Timberwolves et du Thunder dans ces playoffs : « C’est très rare de gagner en NBA avec une équipe jeune, c’est dur, et je sais qu’ils vont tout faire pour essayer de gagner des titres. Mais ce qu’ils font cette année, c’est déjà incroyable. À l’avenir, j’espère que les Spurs vont gagner plusieurs titres NBA, mais je suis très content pour Victor et très fier de lui. »

Pour Tony Parker, reste désormais à franchir la dernière marche, souvent la plus difficile, surtout après une finale de conférence aussi intense face à Oklahoma City.

« Maintenant, il faut finir le boulot et la dernière marche, c’est parfois ce qu’il y a de plus dur. On l’a vu [mercredi] soir, ce n’est pas facile. New York est en forme et a gagné 4-0 [en finale de conférence, ndlr]. C’était un peu ma crainte que les Spurs arrivent fatigués, car battre OKC, c’est une performance incroyable, mais on verra. Ce n’est que le début de la série et un match, ce n’est rien du tout. »

« Nostalgique », il serait bien allé à San Antonio, mais…

« Un petit peu surpris » de revoir les Spurs en finale si rapidement, Tony Parker se dit notamment heureux pour les habitants de la ville, qui n’avaient plus connu pareille fête depuis 2014.

« Je suis excité, parce que j’ai vécu 20 ans à San Antonio et les revoir en finale douze ans après nous, c’est cool. C’est cool de retrouver toute cette énergie, tous les gens excités et les Finals de retour à San Antonio… Ça me rend nostalgique », a reconnu le quadruple champion NBA. « Tout ce que je souhaite à Victor et à son équipe, c’est de gagner un titre là-bas, parce que quand tu gagnes à San Antonio, c’est incroyable. Les fans sont incroyables. »

Dans la continuité, Tony Parker a également été interrogé sur le fait de ne pas avoir fait le déplacement à San Antonio ces derniers jours. Une absence forcément liée à ses obligations de néo-sélectionneur des Bleuets, qui viennent de lancer leur préparation au Mondial U17.

« Tout le monde m’appelait et m’écrivait pour le Game 1 : ‘Tony, t’es où ?’, mais je me suis engagé avec l’équipe de France depuis janvier. Je ne pouvais pas savoir que les Spurs allaient aller en finale de NBA… [rires] », a rappelé celui qui est aussi pressenti sur le banc de l’ASVEL la saison prochaine. « En tant que coach de l’Equipe de France U17, je ne me voyais pas partir en plein stage, ce n’est pas professionnel par rapport à mes joueurs. »

Une façon, aussi, de rappeler que Tony Parker a désormais entamé une nouvelle carrière sur le banc, même si son attachement aux Spurs reste intact.

« J’ai eu [Gregg Popovich] au téléphone, RC [Buford] et tout le monde comprend que je me suis lancé dans une nouvelle carrière. C’était important pour moi de les avoir au téléphone et de leur expliquer. Si je n’avais pas les U17, bien sûr que je serais à San Antonio avec [Tim] Duncan, [David] Robinson et Manu [Ginobili]. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.