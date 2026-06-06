Malgré les rumeurs, Jaime Jaquez Jr. veut prolonger à Miami

Cet été, les joueurs draftés en 2023 auront la possibilité de signer un nouveau contrat et, outre Victor Wembanyama bien sûr, Jaime Jaquez Jr. pourra donc rempiler du côté de Miami. Où il s’est rapidement fait sa place dans sa première année, avant de perdre en confiance dans la deuxième puis de retrouver son basket dans la troisième.

Aujourd’hui parmi les meilleurs remplaçants de la ligue (15.4 points, 5 rebonds, 4.7 passes), l’ailier de 25 ans espère ainsi trouver un terrain d’entente avec ses dirigeants. Au maximum, il pourra re-signer pour 245 millions de dollars sur cinq ans, alors qu’il est déjà sous contrat jusqu’à l’été 2027.

« Je trouverais ça incroyable », s’est-il projeté, depuis le Brésil. « Les gens disent toujours que ce n’est pas le premier contrat mais le deuxième qui vous met vraiment à l’abri pour mener une belle vie après le basket. Jusqu’ici, tout se déroule pour le mieux, entre la saison que je viens de réaliser ou mes années à Miami. Une prolongation serait formidable. C’est ce que tous les joueurs recherchent et je ne fais pas exception à la règle. »

Sacrifié pour Giannis Antetokounmpo ?

Encore faut-il que Jaime Jaquez Jr. passe l’été sous les couleurs du Heat, puisque l’on sait que la franchise floridienne devrait se montrer active sur le marché après avoir raté les playoffs.

« J’ai l’impression que c’est juste comme ça que ça se passe quand on est un joueur du Heat… », a-t-il confié, par rapport à toutes les rumeurs qui entourent l’équipe. « Je pense même que c’est plutôt normal. Ça fait quoi, trois ans que je suis ici ? Et chaque été, il y a une grosse rumeur. Donc j’ai fini par m’y habituer. »

Loin d’être assuré de continuer en Floride, car il pourrait être intégré à un éventuel transfert pour Giannis Antetokounmpo par exemple, Jaime Jaquez Jr. attend donc de voir où il en sera dans quelques mois…

« Je fais de mon mieux pour rester loin d’Instagram, X et de tous les réseaux sociaux », a-t-il ajouté. « J’essaie juste de me concentrer sur ce que je dois faire : continuer à développer mon jeu et à progresser individuellement. Quoi qu’il arrive avec l’équipe, ça dépend uniquement des propriétaires et de la direction. Mais nous concernant, nous les joueurs, tout ce que nous pouvons faire, c’est continuer à travailler sur notre jeu. Je jouerai au basket la saison prochaine, que ce soit à Miami ou ailleurs, donc il faut simplement rester prêt. »

Jaime Jaquez Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 75 28:10 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9 2024-25 MIA 66 20:44 46.1 31.1 75.4 1.3 3.1 4.4 2.5 1.2 0.9 1.5 0.2 8.6 2025-26 MIA 75 28:17 50.7 31.7 76.9 1.3 3.7 5.0 4.7 1.8 0.7 2.0 0.3 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.