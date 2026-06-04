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Le Heat favori pour mettre la main sur Giannis Antetokounmpo ?

Publié le 4/06/2026 à 9:33 Twitter Facebook

NBA – À l’approche de la Draft, il se murmure que le Heat est la franchise la plus susceptible d’attirer Giannis Antetokounmpo cet été…

Cela fait des années que le Heat semble intéressé par Giannis Antetokounmpo, mais aucune offre ne s’est jamais concrétisée. Cela pourrait changer, car The Athletic et le Miami-Herald s’accordent pour dire que la franchise floridienne tient la corde pour récupérer le « Greek Freak ». Accessoirement fan de la fameuse « Heat Culture ».

Certes « intrigué » à l’idée de jouer pour les Celtics, potentiellement mieux armés et donc plus compétitifs, le double MVP pourrait bien débarquer à Miami, où un « deal » centré autour de Tyler Herro (gamin du Wisconsin…), Kel’el Ware, des choix de Draft et d’autres « role players » pourrait voir le jour.

Une offre comparable à celle transmise par le club floridien en début d’année, lorsqu’il s’intéressait déjà au joueur des Bucks. En revanche, Bam Adebayo est considéré comme intouchable dans d’éventuelles négociations.

Du côté de Milwaukee, on préférerait encore conserver Giannis Antetokounmpo, mais on se prépare aussi au scénario où il s’en irait au bout de 13 ans, alors que la résolution du dossier est espérée avant la Draft, fin juin.

Outre le Heat, des équipes comme les Blazers, les Cavaliers, les Rockets, les Celtics, les Timberwolves ou le Thunder pourraient également être à l’affût pour récupérer l’un des joueurs susceptibles de répondre à la nouvelle problématique de la NBA : Victor Wembanyama.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8
2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7
2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9
2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9
2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9
2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7
2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5
2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1
2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9
2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1
2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4
2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4
2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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