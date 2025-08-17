Jaime Jaquez Jr. découvre la réalité des transferts

Si le Heat n'a pas fait de très grandes manœuvres cet été – Kevin Durant n'est pas venu, Jimmy Butler était déjà parti -, la franchise floridienne a néanmoins effectué plusieurs retouches dans son effectif. Une des dernières, c'est le départ de Haywood Highsmith, envoyé à Brooklyn, pour faire des économies. Pour Jaime Jaquez Jr., ce n'est pas un départ comme les autres.

« C'est un peu l'histoire de cet été, de cette intersaison. C'est un de mes bons amis », dit le joueur de Miami. « On avait construit une excellente relation. Je lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière et pour son passage à Brooklyn. J'ai apprécié ces moments avec lui. »

L'histoire de cette intersaison, ce sont les départs de Highsmith donc, Kyle Anderson, Alec Burks, Kevin Love et Duncan Robinson. Si on ajoute celui de Butler en cours de saison passée, cela fait beaucoup pour Jaime Jaquez Jr.

Pendant deux saisons, il avait connu une certaine continuité, qui a volé en éclats ces dernières semaines.

« Ça commence à devenir une réalité. Quand on est rookie, on vit les choses et on s'adapte. Lors de la deuxième année, on commence à vraiment comprendre ce que ça veut dire d'être dans ce business. Les gars avec lesquels on noue des relations ne seront plus là. Il va y avoir une période d'ajustement, c'est sûr, mais on est vraiment impatient d'être avec les recrues, d'avoir cette nouvelle équipe et de tenter de gagner des matches. »

Jaime Jaquez, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MIA 75 28 48.9 32.2 81.1 1.1 2.7 3.8 2.6 2.2 1.0 1.5 0.3 11.9 2024-25 MIA 66 21 46.1 31.1 75.4 1.3 3.1 4.4 2.5 1.2 0.9 1.5 0.2 8.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.