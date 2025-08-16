Le Heat envoie Haywood Highsmith à Brooklyn

Un transfert mineur est à signaler entre Miami et Brooklyn, puisque ESPN annonce que Haywood Highsmith passe de la franchise floridienne à la franchise new-yorkaise, en compagnie d'un futur « second tour » de Draft (2032) et en échange d'un futur « second tour » de Draft (2026, protégé).

Si une telle transaction a eu lieu, c'est avant tout pour une question d'argent, car le Heat en profite pour repasser sous la limite de la « luxury tax », se créant au passage une « trade exception » (de 5.6 millions de dollars, soit le salaire de l'ailier pour 2025/26), avec désormais plus que 13 joueurs sous contrat (et 11 sous contrat garanti). Selon la presse locale, c'est la première fois que Pat Riley effectue un échange uniquement pour des raisons financières.

Côté Nets, on récupère donc l'un des vaillants soldats d'Erik Spoelstra, qui reste sur sa meilleure saison en carrière (6.5 points, 3.4 rebonds et 1.1 passe), mais qui a dû se faire opérer du genou droit durant l'été et qui est maintenant incertain pour la reprise.

L'histoire ne dit pas si Norman Powell, qui avait “acheté” le numéro 24 d'Highsmith, sera remboursé…

LEXIQUE

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, en 2025, les franchises peuvent dépenser jusqu’à 196 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher. Depuis 2024, la NBA sanctionne encore davantage les franchises trop dépensières avec un recrutement encadré.

– Trade exception : enveloppe financière récupérée lors d'un échange. Cette somme peut être utilisée pendant un an et la franchise ne peut pas s'en servir pour signer un free agent. Elle peut donc l'utiliser uniquement dans un sign-and-trade (signature d'un free agent dans le cadre d'un échange), ou dans un échange en guise de monnaie d'échange (un joueur contre la somme).

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 2023-24 MIA 66 21 46.5 39.6 63.9 1.0 2.2 3.2 1.1 1.8 0.8 0.5 0.5 6.1 2024-25 MIA 74 25 45.8 38.2 72.1 1.0 2.4 3.4 1.5 2.2 0.9 0.7 0.5 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.