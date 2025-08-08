Norman Powell a payé pour avoir le numéro 24 au Heat

Depuis le début de sa carrière, à Toronto comme à Portland ou encore à Los Angeles, Norman Powell porte le numéro 24. Sauf que, petit problème : en arrivant à Miami cet été, ce numéro n'est pas disponible, propriété de Haywood Highsmith. Les deux hommes ont échangé sur ce sujet et, finalement, le second a cédé son #24 au premier.

« Je lui en suis très reconnaissant d'avoir fait ça », salue l'ancien arrière des Clippers. « Certains joueurs ne veulent pas lâcher leur numéro. Mais il y avait du respect des deux côtés. On a pu négocier, échanger et en sortir quelque chose de juste pour chacun. Il m'a respecté, m'a dit par message que j'étais un vétéran, que j'avais porté le numéro toute ma carrière donc qu'il ne voulait pas me manquer de respect. Ça a donné le ton et on a pu se mettre d'accord. Merci à lui pour cela. »

Norman Powell est bien placé pour savoir comment les choses se passent à ce niveau.

« J'ai fait ça avec Luis Scola quand j'étais rookie. Il venait de signer à Toronto. Il était le numéro 4 et j'avais été #4 durant toute ma carrière au lycée et à l'université. Je lui ai donné et ça m'a offert l’opportunité de porter mon numéro préféré pour la première fois de ma carrière, le 24, que j'ai depuis le début de ma carrière en NBA. »

Cet accord entre Haywood Highsmith et le champion 2019 tourne autour d'une certaine somme d'argent. « Un petit quelque chose. On va garder la somme pour nous », conclut-il.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.