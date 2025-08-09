Haywood Highsmith absent pour la reprise du Heat ?

Auteur de sa meilleure saison en carrière en 2024/25, Haywood Highsmith va entamer sa dernière année de contrat sous pression, d'autant plus qu'il devrait manquer le camp d'entraînement du Heat, voire le début de la saison régulière. Dans un communiqué, sa franchise a annoncé qu'il souffrait d'une déchirure d'un ménisque au genou droit et qu'il venait de passer sur la table d'opération.

Blessé lors d'une séance d'entraînement, chez lui, à Baltimore, Haywood Highsmith en est quitte pour une absence de 8 à 10 semaine. Comme les camps d’entraînement doivent commencer fin septembre – début octobre, il est peu probable qu’il soit totalement remis pour le début des entraînements, et il pourrait donc également manquer le coup d’envoi de la saison régulière prévu pour le 21 octobre.

Haywood Highsmith Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHL 5 8 40.0 20.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 1.8 2021-22 MIA 19 9 34.8 32.1 40.0 0.5 0.8 1.4 0.3 0.7 0.1 0.2 0.2 2.3 2022-23 MIA 54 18 43.1 33.9 46.4 1.1 2.4 3.5 0.8 1.5 0.7 0.8 0.3 4.4 2023-24 MIA 66 21 46.5 39.6 63.9 1.0 2.2 3.2 1.1 1.8 0.8 0.5 0.5 6.1 2024-25 MIA 74 25 45.8 38.2 72.1 1.0 2.4 3.4 1.5 2.2 0.9 0.7 0.5 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.