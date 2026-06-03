Les Spurs croisent les doigts pour la cheville de De’Aaron Fox

À quelques heures du premier match Finals 2026, il n’y a pas que Mitchell Robinson qui est en délicatesse avec son corps, puisque De’Aaron Fox doit lui aussi composer avec une blessure côté Spurs.

Cela fait ainsi plusieurs matchs que sa cheville droite le gêne, le forçant carrément à rater les deux premiers matchs de la finale de conférence face au Thunder, et même s’il a pu ensuite tenir sa place lors des cinq suivants, le meneur All-Star n’est pas (encore ?) à son meilleur niveau physiquement.

« Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question à 100%, mais on a l’impression que [sa blessure] évolue dans le bon sens », évoque en tout cas son coach, Mitch Johnson, qui croise donc les doigts. « Avec du repos, j’espère qu’il se portera mieux demain qu’aujourd’hui, et ainsi de suite au fil des matchs. »

La caution sûreté des Spurs

Moins productif qu’en saison régulière, mais toujours capable de faire ses stats en playoffs (16.4 points, 5.9 passes, 4 rebonds et 1.3 interception sur 33 minutes), De’Aaron Fox est notamment précieux pour soulager Stephon Castle à la mène. Lors du Game 7 à OKC, il a même été très juste dès qu’il le fallait.

« Un ballon perdu est une statistique, mais le fait de ne pas perdre un ballon n’en est pas une. Il y a eu des moments où nous n’avons pas perdu le ballon, ce qui a aidé notre attaque. Bien sûr, à mesure que la série avançait, son impact est devenu de plus en plus grand au niveau de sa production », apprécie Mitch Johnson.

Parmi les rares joueurs d’expérience de cette jeune équipe de San Antonio, du haut de ses 28 ans, De’Aaron Fox serre donc les dents et démontre qu’à ce niveau de compétition, il n’hésite pas à se sacrifier pour le bien du collectif. Lui qui a toujours rêvé de se trouver sur le devant de la scène après ses années compliquées à Sacramento.

« C’est très impressionnant », juge d’ailleurs Mitch Johnson. « En fait, ça remonte à la série contre Minnesota, donc ça fait déjà deux séries qu’il joue malgré ça. Il s’est blessé, ça s’est parfois aggravé, mais son niveau de dureté physique et mentale est énorme. À un certain moment, sa simple présence sur le terrain était déjà importante. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.