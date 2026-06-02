Mitchell Robinson toujours dans le flou avant le Game 1

Le temps commence à manquer pour Mitchell Robinson, victime d’une fracture au petit doigt de la main droite et opéré dans la foulée, à moins d’une semaine du Game 1 face aux Spurs. À 48 heures du premier choc à San Antonio, Mike Brown n’a pas pu garantir que son joueur serait en mesure de prendre part au match, même avec une attelle.

Le pivot continue de s’entraîner de son côté, sans que l’on sache quand est-ce qu’il pourra rejoindre le reste de l’équipe à l’entraînement. Pour l’heure, c’est encore au staff médical de se prononcer.

« J’attends juste des nouvelles du staff médical. Il vient de faire un entraînement individuel, donc j’attends que le staff médical me tienne au courant de ce que sera la prochaine étape », a déclaré l’entraîneur lors de son passage devant la presse. « Je ne vais pas mentir, je n’ai même pas regardé ce qu’il avait fait la veille, et j’ai regardé ce qu’il a fait aujourd’hui, mais il a fait son entraînement individuel avec notre assistant Mark Bryant. »

Même s’il venait à être diminué, sa présence ou non sera loin d’être anodine, notamment pour contribuer à contrôler la raquette aux côtés de Karl-Anthony Towns et Ariel Hukporti, également mesurés à 2m13.

Pour l’heure, la seule certitude que peut avoir Mike Brown avant le début des Finals, c’est que Mitchell Robinson fera le maximum pour se tenir prêt le jour J, et qu’il pourra compter sur son état d’esprit irréprochable, au même titre que les autres joueurs amenés à sortir du banc, ce qui a fait l’une des forces des Knicks cette saison.

« Parfois, il va jouer 20 à 25 minutes. D’autres fois, il joue 13-15 minutes. Peu importe, il est toujours dans le coup. À chaque fois », a-t-il rappelé. « Le comportement ne change pas avec ces gars. Ils sont toujours d’un grand soutien, peu importe les joueurs qui peuvent être devant eux. Le plus important, c’est qu’ils restent dans l’instant présent, de façon à ce que lorsqu’on fait appel à eux, ils peuvent entrer sur le terrain et être performants. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 60 19:35 72.3 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 2.1 0.9 0.7 1.2 5.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.