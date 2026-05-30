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Avec ou sans Mitchell Robinson, Karl-Anthony Towns garde confiance

Publié le 30/05/2026 à 10:07 Twitter Facebook

Si le mystère demeure concernant la blessure de Mitchell Robinson, Karl-Anthony Towns n’en a que faire : les Knicks sont armés pour s’en sortir quoi qu’il arrive.

Si sa présence pour les Finals ne semble pas compromise, malgré sa fracture (et opération) au petit doigt de la main droite, on ne sait pas comment Mitchell Robinson s’est blessé à quelques jours du début de la série contre OKC ou San Antonio.

Son coach, Mike Brown, a en tout cas indiqué vendredi que cela n’était pas survenu contre les Cavaliers ou à l’entraînement, alors que les Knicks ont préféré ne pas entrer dans les détails à ce propos.

De son côté, Karl-Anthony Towns s’est montré optimiste par rapport à la blessure de son coéquipier et, pour lui, qu’importe l’état dans lequel sera Mitchell Robinson, l’équipe pourra s’en sortir face à la bande de Shai Gilgeous-Alexander ou Victor Wembanyama.

« Peu importe ce que donnera la situation, le fait d’avoir traversé ces épreuves et moments difficiles où les choses s’annonçaient mal, comme en décembre avec nos 2 victoires en 11 matchs, ça prouve que nous savons faire preuve de résilience », a confié le Dominicain sur son remplaçant (5.3 points et 5.5 rebonds en playoffs, sur 14 minutes).

Actuellement sur une série de onze victoires de suite, New York a forcément sa confiance au plus haut et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle Karl-Anthony Towns estime que rien n’effraie le groupe de Mike Brown.

« Si ce parcours en playoffs nous a montré une chose, c’est que tout le monde peut jouer et faire le travail, du premier au dernier joueur de notre effectif. On y croit vraiment. C’est une situation où nous avons accumulé suffisamment d’expérience et confiance en chacun pour que l’on se sente confiant peu importe la situation dans laquelle on se retrouve », a-t-il ajouté, tandis qu’Ariel Hukporti se tiendra prêt pour apporter en cas de besoin.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Brunson 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.4 0.8 0.1 2.3 26.0
Karl-anthony Towns 75 30:58 50.1 36.8 85.8 3.1 8.7 11.9 3.0 2.5 0.9 0.5 3.4 20.1
Og Anunoby 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 1.8 1.6 0.7 2.4 16.7
Mikal Bridges 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 1.0 1.3 0.8 2.0 14.4
Josh Hart 66 30:13 50.8 41.3 72.0 1.4 6.0 7.4 4.8 1.9 1.1 0.3 2.5 12.0
Miles Mcbride 41 26:20 42.3 41.3 78.7 0.6 1.9 2.4 2.6 0.8 0.9 0.2 1.7 12.0
Landry Shamet 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 0.6 0.6 0.2 1.5 9.3
Jordan Clarkson 72 17:46 45.1 32.7 83.0 0.9 0.9 1.8 1.3 0.9 0.4 0.1 1.7 8.6
Jose Alvarado 28 16:56 41.4 33.0 68.2 0.4 1.7 2.0 3.8 1.1 1.0 0.1 1.8 6.6
Mitchell Robinson 60 19:35 72.3 0 40.8 4.2 4.6 8.8 0.9 0.7 0.9 1.2 2.1 5.7
Tyler Kolek 62 11:44 43.5 38.6 70.0 0.3 1.3 1.6 2.7 0.9 0.4 0.1 1.0 4.4
Mohamed Diawara 69 9:11 42.3 36.9 75.0 0.2 1.1 1.4 0.8 0.4 0.2 0.1 0.7 3.6
Jeremy Sochan 16 6:56 56.7 20.0 80.0 0.7 1.4 2.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.8 2.8
Guerschon Yabusele 41 8:56 39.3 29.4 66.7 0.6 1.5 2.1 0.4 0.4 0.1 0.1 0.9 2.7
Kevin Mccullar Jr. 21 7:23 42.6 33.3 40.0 0.5 0.8 1.3 1.0 0.6 0.4 0.0 1.0 2.4
Ariel Hukporti 54 9:13 56.3 25.0 78.8 1.0 1.9 2.9 0.5 0.6 0.2 0.5 1.2 2.2
Pacôme Dadiet 29 4:41 33.3 21.9 81.8 0.1 0.8 0.9 0.4 0.1 0.1 0.0 0.3 1.7
Dillon Jones 7 5:34 22.2 20.0 100.0 0.3 0.7 1.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.9 1.3
Trey Jemison Iii 13 6:18 60.0 0 100.0 0.6 0.8 1.4 0.4 0.8 0.1 0.2 0.8 1.0
Tosan Evbuomwan 5 1:36 0.0 0 0 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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