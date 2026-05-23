De’Aaron Fox, symbole de Spurs en souffrance

Il y avait de l’incertitude sur les présences de Jalen Williams, De’Aaron Fox et Dylan Harper pour ce Game 3 à San Antonio. Si le premier a déclaré forfait, les deux autres étaient bien en tenue pour renforcer les Spurs. Enfin, renforcer est un grand mot car les deux joueurs étaient clairement diminués et n’ont pas pesé comme d’habitude.

« Ils donnent tout ce qu’ils ont. C’est le moment de la saison où les joueurs font avec plus que de simples bobos. Il faut saluer cela et leur demander autant que faire se peu », reconnaît Mitch Johnson.

Dans cette troisième manche, De’Aaron Fox faisait ainsi ses débuts dans cette finale de conférence, après avoir été gêné par sa cheville droite ces derniers jours. Le meneur de jeu a réalisé une performance correcte avec 15 points à 7/14 au shoot, 7 rebonds et 6 passes décisives.

« C’est un guerrier », commente Devin Vassell. « Je sais qu’il fait avec cette cheville depuis un moment mais il est là, il joue. On voit qu’il n’est pas à 100% mais c’est un dur. Il veut gagner, il veut se battre, c’est tout ce qu’il demande. Donc tout le mérite lui en revient. »

De nouveau touché, il a tout de même terminé la rencontre

Ses 4 ballons perdus et son 1/6 à 3-pts montrent bien qu’il n’était pas à son meilleur niveau. « Il a fait un bon match, aussi limité soit-il. Il ne s’est pas plaint du tout », assure Devin Vassell.

Mais plus inquiétant encore : en fin de troisième quart-temps, sur une bataille au sol, Lu Dort lui tombe sur la cheville droite… De’Aaron Fox grimace et boite avant de retrouver le banc, puis de rejouer en quatrième quart-temps. « Sur l’action avec Lu Dort, pour sa cheville, évidemment, j’étais inquiet. Mais il est revenu très vite, comme un soldat », admire Devin Vassell.

Maintenant que les Spurs sont dans les cordes, menés 2-1, l’ancien des Kings symbolise un peu les souffrances de son équipe, bousculée physiquement.

« Ça me peine de les voir ainsi, de les voir souffrir », admet Victor Wembanyama en parlant de De’Aaron Fox et Dylan Harper. « J’ai confiance : ils seront en bonne santé prochainement et vont revenir. Ils doivent faire attention avec leur santé. Comme toujours, et on l’a fait dans le Game 1, on assure leurs arrières. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.