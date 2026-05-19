De’Aaron Fox, un absent tellement présent

Selon Dylan Harper, c’est « à 16 minutes du début du match » qu’il a appris qu’il serait titulaire pour ce Game 1, en lieu et place de De’Aaron Fox, victime d’une entorse à la cheville face aux Wolves. Le meneur All-Star n’a pas voulu prendre de risque, et il a joué les cheerleaders dans cette première manche, et il a même fait plus que ça.

« Sa présence compte énormément. Évidemment, il parle beaucoup. En tant que meneur, il voit énormément de choses » rappelle Victor Wembanyama lors de sa conférence de presse. « Sa manière de guider les jeunes est vraiment précieuse et je savais que les gars allaient se battre pour lui. »

Un regard extérieur précieux

Malgré la frustration de ne pas jouer, De’Aaron Fox était en effet très actif sur le banc, et on l’a vu plusieurs fois donner des conseils à Stephon Castle et Dylan Harper. Un vrai boulot de vétéran, et notamment dans les moments chauds. C’est toujours un plus d’avoir un ancien Clutch Player Of The Year dans ses rangs. Même sur le banc.

« Il a été excellent sur le banc. Il n’arrêtait pas de donner des consignes et de parler aux joueurs sur le terrain » confirme Mitch Johnson. « Quand vous avez quelqu’un habitué à jouer avec ces gars-là et à vivre ces batailles avec eux, avoir son regard extérieur est extrêmement précieux. »

Reste à savoir si De’Aaron Fox sera en mesure de jouer le Game 2. La tendance serait plutôt à l’optimisme.

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.