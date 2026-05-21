Les Spurs plombés par les pertes de balle de Stephon Castle

Stephon Castle est médiocrement entré dans l’histoire des playoffs avec 20 balles perdues en deux matches. Seuls trois autres joueurs avaient réalisé ce «petit exploit» : Sleepy Floyd, James Harden et Cade Cunningham. Meilleur marqueur des Spurs, et auteur d’un dunk tonitruant sur la tête d’Isaiah Hartenstein, Castle découvre la vie sans De’Aaron Fox, puis sans Dylan Harper, et surtout la défense ultra-efficace du premier rideau du Thunder.

«Je pense que c’est surtout à cause de moi… Je joue trop vite. Je ne laisse pas vraiment nos poseurs d’écran faire correctement leur travail. Du coup, ça me met dans des situations où je dois jouer vite, sinon mon poseur d’écran risque de faire une faute offensive. Donc je nous ai mis en difficulté dès le début du match avec ça. Une partie vient aussi de la fatigue, mais à ce stade de la saison, ce n’est pas une excuse» répond avec lucidité le meilleur rookie 2025, qui perd neuf ballons, soit le total de tous les joueurs du Thunder réunis.

Un manque de sang-froid et de précision

Comme Victor Wembanyama à propos de la défense d’Isaiah Hartenstein, Castle relègue au second plan la pression du Thunder. «Ce n’est pas la première fois qu’on subit ce genre de pression. On joue au basket depuis longtemps, donc en tant que meneurs, on y est habitués. C’était quelque chose dont on avait parlé avec les coachs avant le match. Il faut juste être meilleurs et plus propres dans l’exécution.»

En revanche, il reconnaît que la sortie de Dylan Harper l’a perturbé. «Je ne sais même pas si j’avais déjà joué un match sans les deux cette saison. C’est compliqué. Avoir un autre porteur de balle sur le terrain en permanence, c’est un luxe» concède-t-il. «Avec toute notre énergie concentrée sur la défense, personnellement je dois prendre encore plus mon temps en attaque et essayer de faire les lectures les plus simples possibles.»

Pour Victor Wembanyama, il est indispensable que les Spurs aident Castle à remonter la balle. «On a besoin de sang-froid et on ne l’a pas très bien fait ce soir, mais il faut mieux protéger le ballon, aider nos principaux porteurs de balle et rester agressifs» énumère Wemby.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Mitch Johnson a apprécié le coup de main de Jordan McLaughlin pour soulager Stephon Castle, et comme ses joueurs, il regrette un manque de précision dans l’exécution. Au total, les Spurs ont perdu 21 ballons, contre 9 côté Thunder.

«Cette équipe est aussi forte que n’importe qui, et elle vous force à perdre des ballons. Donc, quand il vous manque certains de vos principaux créateurs et organisateurs, ça ajoute une pression supplémentaire, que ce soit sur qui faire jouer, quels systèmes utiliser, quoi exécuter, etc. On devra simplement être plus précis dans ce domaine, parce que c’est déjà très difficile contre ces gars-là. Clairement, encaisser 27 points sur pertes de balle, ce n’est pas une formule gagnante.»