Comment Isaiah Hartenstein a-t-il pu finir le match ?

On se demande encore comment Isaiah Hartenstein a pu terminer ce Game 2 avec « seulement » quatre fautes… Auteur de 10 points et 13 rebonds, l’intérieur du Thunder est donc l’arme anti-Wemby de sa formation, et il a passé toute la rencontre à pousser et accrocher les bras de Victor Wembanyama. Sans que ça ne soit sifflé. On l’a même vu tirer les cheveux de Stephon Castle…

« On voulait simplement être plus solides en défense. On a trouvé qu’on lui avait concédé trop de tirs faciles lors du premier match, donc c’était notre réponse à ça » expliquait l’intérieur à la mi-temps.

Hartenstein, le « dur » du Thunder

Plus solides donc, mais aussi plus à la limite, et franchement, Victor Wembanyama aurait pu réagir de la même façon que face aux Wolves, et lui balancer un coup de coude au visage. Sur les écrans, Isaiah Hartenstein était ainsi à la limite de l’anti-jeu, au rebond aussi, et le Français a passé son temps à essayer de libérer ses bras.

« Il a changé notre dynamique depuis son premier match avec nous. C’est notre impact physique, notre colonne vertébrale. C’est notre « dur », celui qui pose des écrans, prend des rebonds, joue physique» loue Shai Gilgeous-Alexander. « Et en plus, il est très talentueux : il sait passer, jouer dans les petits espaces, faire la passe supplémentaire. Il nous aide énormément. On a clairement vu son efficacité ce soir, sur une très grande scène avec beaucoup d’enjeu. Le coach n’avait pas beaucoup fait appel à lui lors du premier match. Ce soir oui, et il a répondu présent. Il faut des gars comme ça, des coéquipiers comme ça. Quand tu as un vestiaire rempli de gars comme ça, tu obtiens de bons résultats. Et il en est la preuve. »

Wemby esquive la question

Pas un mot sur la défense très physique de son coéquipier. D’ailleurs, Victor Wembanyama ne s’est même pas étendu sur le sujet lorsqu’il a été interrogé par un confrère. «Il faut s’imprégner de toute cette énergie, et ce n’est pas différent des douze premiers matches des playoffs » a répondu le Français.

Quant à Mark Daigneault, il n’a pas évoqué l’aspect physique de la défense d’Isaiah Hartenstein, mais expliqué pourquoi il avait décidé de revenir à une défense plus « classique » sur Wemby.

« Je trouvais que, l’autre soir, et même en saison régulière, utiliser des ailiers sur lui avait été efficace globalement. Sauf que l’autre soir, il avait simplement eu trop d’actions près du cercle » rappelle le coach du Thunder. « Deux choses ne m’avaient pas plu : d’abord ses actions au cercle, qui semblaient trop faciles et trop ‘durables’, et il fallait corriger ça. Et l’autre chose qui m’avait déplu, c’était de faire jouer Hartenstein seulement 12 minutes. Ça ne me semblait pas juste. Donc pour l’utiliser davantage, ce matchup était logique. On a décidé de commencer avec ça. Ce n’était jamais prévu qu’on fasse ça tout le match. Évidemment, la sortie de Jalen (Williams) a aussi joué, parce qu’il faisait partie des options défensives sur ce matchup. On pouvait aussi utiliser Kenrich (Williams), mais je ne me sentais pas de lancer ça à froid ce soir alors que Hart faisait du bon travail. Voilà le raisonnement derrière cette décision. »

Du côté de San Antonio, on va sans doute envoyer une compilation des actions d’Isaiah Hartenstein avant le Game 3 à San Antonio, histoire que les arbitres regardent, et sanctionnent, ces situations particulièrement limites…

A Hartenstein foul highlight package is wild pic.twitter.com/zz32x987Dq — Josh Paredes (@Josh810) May 21, 2026

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 7:54 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.3 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 11:34 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 CLE 16 17:56 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.3 2020-21 DEN 30 9:04 51.3 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2021-22 LAC 68 17:53 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NY 82 19:50 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NY 75 25:17 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 57 27:54 58.1 0.0 67.5 2.9 7.9 10.7 3.8 3.0 0.8 1.7 1.1 11.2 2025-26 OKC 47 24:11 62.2 0.0 61.0 3.2 6.3 9.4 3.5 2.5 1.0 1.7 0.8 9.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.