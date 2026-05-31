De l’ennui des Kings au rêve des Spurs : la revanche de De’Aaron Fox

Cible des critiques dans cette finale de conférence Ouest, De’Aaron Fox n’a pas failli dans ce Game 7. Elément moteur de la défense pour épauler Stephon Castle sur le premier rideau, l’ancien meneur des Kings a enfin pesé en attaque, et plus particulièrement en première mi-temps. Ce n’est pas le Fox All-Star mais quand on sait qu’il n’est pas à 100% de ses moyens, ses 15 points, 5 passes et 3 interceptions ont fait beaucoup de bien.

« Ça fait du bien, mec. Vraiment du bien » répond-il à propos de cette accession en finale. « C’est pour ça que je suis venu ici. J’ai traversé énormément de choses dans ma carrière et je voulais simplement gagner. Quand les gens parlaient de mon arrivée ici, du fait d’avoir un rôle plus réduit… Je ferai tout ce qu’il faut pour gagner. Absolument tout. La seule chose qui comptait pour moi, c’était essayer de gagner un titre. »

La présence de Wemby le libère

Pour lui, cette première finale a un goût très particulier puisque c’est sur lui que les Spurs ont misé pour que l’équipe franchisse un cap. Ils ont monté un échange en cours de saison, puis l’ont prolongé au prix fort. Au sein d’une formation construite sur la Draft, De’Aaron Fox est une exception, mais aussi ce vétéran, déjà All-Star, qui pouvait se comporter en deuxième leader. La présence de Victor Wembanyama le soulage et le rassure.

« Quand il est derrière toi, tu sais que tu peux tenter des choses que tu ne pourrais probablement pas faire si quelqu’un d’autre était là derrière » résume le meneur. « Mais franchement… Tout ce qu’il fait… Il remonte le terrain, il tire à 3-points, il dribble, il prend le rebond et remonte la balle… Il fait absolument tout. Littéralement tout. Il pourrait jouer avec une bande de mauvais défenseurs et les faire paraître bons. Mais en plus, nous avons des gars capables de défendre partout, donc ça rend notre défense encore meilleure. »

Fox ne renie rien

À titre personnel, c’est une belle revanche pour De’Aaron Fox. Il a vécu des années noires aux Kings, avant d’aider la franchise à retrouver les playoffs. Finalement transféré, le voilà en finale NBA !

« Je ne changerais rien. Absolument rien. Tout ce qui m’est arrivé dans ma carrière, je ne changerais rien» répète-t-il à propos de son parcours. « J’ai adoré être à Sacramento. J’y suis resté presque huit ans. J’y ai pris du plaisir. Je voulais gagner. Et maintenant je suis ici. Quand j’ai vu l’équipe qui était en train de se construire ici, je me suis dit : cette équipe peut gagner un titre, surtout avec moi en plus dans le groupe. Il y a eu des moments où Vic était absent, où Steph (Castle) était absent, et j’ai dû refaire ce que je faisais à Sacramento pour nous maintenir à flot. Puis ils sont revenus. Et nous y voilà. »

De'Aaron Fox Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 73 27:45 41.2 30.7 72.3 0.5 2.3 2.8 4.4 2.2 1.0 2.4 0.3 11.6 2018-19 SAC 81 31:26 45.8 37.1 72.7 0.5 3.2 3.8 7.3 2.5 1.6 2.8 0.6 17.3 2019-20 SAC 51 32:02 48.0 29.2 70.5 0.7 3.2 3.8 6.8 2.8 1.5 3.1 0.5 21.1 2020-21 SAC 58 35:06 47.7 32.2 71.9 0.6 2.9 3.5 7.2 2.9 1.5 3.0 0.5 25.2 2021-22 SAC 59 35:18 47.3 29.7 75.0 0.4 3.5 3.9 5.6 2.9 1.2 2.8 0.4 23.2 2022-23 SAC 73 33:21 51.2 32.4 78.0 0.5 3.6 4.2 6.1 2.4 1.1 2.5 0.3 25.0 2023-24 SAC 74 35:56 46.5 36.9 73.8 0.9 3.7 4.6 5.6 2.6 2.0 2.6 0.4 26.6 2024-25 SAC 45 36:57 46.9 32.2 82.9 1.0 4.0 5.0 6.1 2.6 1.5 3.0 0.4 25.0 2024-25 SA 17 34:00 44.6 27.4 81.9 0.5 3.8 4.3 6.8 2.7 1.5 2.4 0.3 19.7 2025-26 SA 72 30:59 48.6 33.2 76.0 0.6 3.2 3.8 6.2 2.3 1.2 2.3 0.3 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.