Stats & Highlights | Les Hawks ne s’arrêtent pas, Cam Payne brille avec les Sixers

NBA – Les candidats au play-in, voire mieux, de la Conférence Est ont suivi le rythme du Heat et des 83 points de Bam Adebayo : les Hawks, les Sixers et les Hornets l’ont emporté.

Cam Payne (Sixers) contre les GrizzliesDifficile de voir la lumière cette nuit en NBA derrière la performance historique de Bam Adebayo et ses 83 points contre les Wizards. Il y a pourtant bien eu quelques performances de choix dans la ligue, et certaines aussi inattendues que l’explosion offensive de l’intérieur du Heat.

C’est le cas pour la superbe soirée de Cam Payne. Responsabilisé suite aux nombreuses absences sur la ligne arrière des Sixers, le meneur a surpris tout le monde avec un match presque parfait face à Memphis : 32 points (record en carrière) à 9/10 au tir dont 8/8 à 3-points, 6/6 aux lancers-francs, 10 passes décisives, 3 rebonds, 3 interceptions et 2 contres en 31 minutes ! Son adresse extérieure a été salutaire dans le quatrième quart (13 points) pour renverser les Grizzlies, qui menaient encore de huit points à un peu moins de dix minutes du terme. Kelly Oubre Jr atteint lui aussi la barre des 30 points, alors que V.J. Edgecombe (21 points, 5 rebonds, 5 passes) a fait son retour pour compenser l’absence de Tyrese Maxey.

Les Sixers (8e, 35-30) ont bien fait de l’emporter car derrière eux au classement, cela se bouscule toujours. Les Hawks (9e, 34-31) ont signé un septième succès de rang et s’imposant face à des Mavericks en totale déconfiture. Le duo Nickeil Alexander-WalkerJalen Johnson a compilé 56 points, pendant que Dyson Daniels s’occupait du cas Cooper Flagg, limité à 14 points et 6/16 au tir.

Les Hornets (10e, 33-33) ont, eux, retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant à Portland de deux petits points. Les Blazers ont mené de 19 points en première période avant de s’effondrer au fil de la partie, jusqu’à rester bloqués sous les 20 points inscrits dans le dernier acte. Même à 38.6% au tir, Charlotte a trouvé la solution derrière les 23 points de Brandon Miller. Moussa Diabaté termine avec 7 points et 9 rebonds.

Statu quo dans la course au play-in donc entre les trois franchises, mais des victoires importantes pour rester dans le sillage du Magic (7e, 35-28), voire de la sixième place du Heat (37-29).

Le duel de bas de tableau du soir est revenu aux Kings, largement lanterne rouge de l’Ouest, mais qui tente au moins de retrouver un peu le sourire en cette fin de saison. Sacramento a dominé Indiana (114-109). Maxime Raynaud (18 points, 11 rebonds) a inscrit le 2+1 pour sceller la victoire des siens à 16 secondes de la fin. Mais le grand bonhomme du soir au Golden 1 Center est Devin Carter, auteur de 22 de ses 24 points (record en carrière) dans le quatrième quart-temps. Les Californiens étaient menés de 20 points au cœur du troisième quart.

Philadelphie – Memphis : 139-129

Philadelphia 76ers / 139 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kelly Oubre Jr. 38 10/24 1/9 10/12 3 9 12 1 1 2 3 1 -2 31 28
Quentin Grimes 35 6/16 0/4 10/12 2 1 3 2 3 2 2 0 11 22 15
VJ Edgecombe 35 7/15 1/5 6/6 4 1 5 5 5 3 2 0 -7 21 24
Dominick Barlow 34 4/7 0/2 3/6 2 4 6 1 1 0 1 0 4 11 11
Adem Bona 16 2/3 0/0 0/0 0 3 3 1 3 1 0 0 -8 4 8
Cameron Payne 30 9/10 8/8 6/6 0 3 3 10 3 3 0 2 22 32 49
Trendon Watford 15 4/5 0/0 3/4 0 4 4 2 4 0 2 2 -4 11 15
Dalen Terry 22 2/3 1/2 0/0 0 2 2 4 2 0 0 0 23 5 10
Jabari Walker 9 1/3 0/1 0/0 1 1 2 0 2 1 0 0 5 2 3
Justin Edwards 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 6 0 2
Total 45/86 11/31 38/46 12 28 40 27 25 13 10 5 139
Memphis Grizzlies / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ty Jerome 25 10/20 4/10 2/2 2 0 2 8 2 0 4 0 8 26 22
Cedric Coward 24 4/8 2/3 3/4 7 9 16 3 2 1 4 1 2 13 25
Olivier-Maxence Prosper 21 4/6 1/1 2/3 2 4 6 0 2 2 2 1 8 11 15
Jaylen Wells 22 4/11 3/9 0/0 1 2 3 0 3 0 0 0 1 11 7
Taylor Hendricks 25 3/8 1/5 1/1 2 3 5 2 3 0 0 1 2 8 11
GG Jackson 25 6/12 1/4 2/3 2 1 3 2 2 0 6 0 -26 15 7
Rayan Rupert 22 6/9 2/3 0/0 1 1 2 0 5 1 0 0 2 14 14
Cam Spencer 23 4/8 2/4 2/2 0 1 1 3 2 0 1 0 -18 12 11
Javon Small 26 5/11 1/3 1/1 2 3 5 7 5 1 3 0 -11 12 16
Jahmai Mashack 27 2/5 0/1 3/5 1 1 2 1 5 0 0 0 -18 7 5
Total 48/98 17/43 16/21 20 25 45 26 31 5 20 3 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Atlanta – Dallas : 124-112

Atlanta Hawks / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nickeil Alexander-Walker 37 12/19 5/8 0/0 0 2 2 3 3 2 4 1 19 29 26
Jalen Johnson 38 10/18 2/5 5/7 0 7 7 8 3 1 1 2 14 27 34
Onyeka Okongwu 33 7/12 3/5 1/2 2 8 10 2 1 1 1 4 25 18 28
Dyson Daniels 36 6/11 0/2 2/2 2 5 7 10 1 3 0 0 20 14 29
CJ McCollum 28 5/15 2/7 1/3 3 6 9 4 2 0 2 0 17 13 12
Mouhamed Gueye 10 3/4 0/1 3/4 4 1 5 0 0 0 0 0 -2 9 12
Gabe Vincent 11 3/4 2/3 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -8 8 8
Zaccharie Risacher 17 2/4 0/1 0/0 1 2 3 0 3 1 1 0 -11 4 5
Corey Kispert 15 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 0
Jock Landale 15 0/5 0/3 0/0 1 2 3 1 3 0 0 1 -13 0 0
Total 49/95 14/36 12/18 13 33 46 29 18 8 9 8 124
Dallas Mavericks / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Daniel Gafford 25 6/9 0/0 2/4 5 5 10 1 4 1 1 0 -22 14 20
Naji Marshall 30 5/9 2/5 2/2 1 1 2 4 3 1 3 0 -18 14 14
Cooper Flagg 32 6/16 1/1 1/2 2 10 12 5 1 0 2 0 -13 14 18
P.J. Washington 29 3/10 0/4 1/2 2 3 5 0 2 1 1 0 -9 7 4
Max Christie 25 2/6 2/6 0/0 0 3 3 1 1 1 1 0 -12 6 6
Klay Thompson 28 8/16 5/11 0/0 0 1 1 1 3 2 0 0 -10 21 17
Khris Middleton 24 5/8 2/3 4/4 0 1 1 2 0 0 3 0 7 16 13
Brandon Williams 17 3/4 0/0 7/8 0 2 2 5 0 0 1 0 4 13 17
Marvin Bagley III 21 3/7 1/2 0/0 1 5 6 6 1 0 0 0 8 7 15
Ryan Nembhard 9 0/0 0/0 0/0 0 0 0 3 1 0 2 0 5 0 1
Total 41/85 13/32 17/22 11 31 42 28 16 6 14 0 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Portland – Charlotte : 101-103

Portland Trail Blazers / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jerami Grant 35 7/10 3/6 7/7 1 2 3 3 4 1 3 0 0 24 25
Deni Avdija 34 8/18 2/5 4/5 2 2 4 7 3 1 3 0 -2 22 20
Toumani Camara 36 4/14 3/12 0/0 1 4 5 3 2 0 3 1 -3 11 7
Donovan Clingan 27 3/9 1/4 4/6 2 9 11 3 2 1 1 3 -1 11 20
Jrue Holiday 32 2/8 0/2 0/0 1 0 1 5 3 1 2 0 1 4 3
Scoot Henderson 19 6/10 5/8 0/0 0 1 1 1 4 0 4 0 1 17 11
Robert Williams III 21 3/7 0/1 0/0 2 8 10 0 2 0 1 4 -6 6 15
Matisse Thybulle 11 1/3 1/2 0/0 0 1 1 0 3 2 1 0 7 3 3
Vit Krejci 12 1/2 1/1 0/0 0 3 3 1 1 0 0 0 -1 3 6
Kris Murray 13 0/2 0/1 0/0 1 2 3 0 0 0 0 0 -6 0 1
Total 35/83 16/42 15/18 10 32 42 23 24 6 18 8 101
Charlotte Hornets / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 37 7/18 3/7 6/6 1 8 9 4 2 3 4 0 -3 23 24
Kon Knueppel 36 5/11 4/8 1/1 0 4 4 2 3 1 0 0 -7 15 16
LaMelo Ball 22 6/16 2/7 0/0 3 1 4 4 6 1 3 0 -4 14 10
Miles Bridges 33 2/13 0/4 7/8 1 6 7 3 1 1 3 0 -3 11 7
Moussa Diabate 31 3/8 0/0 1/2 6 3 9 4 3 3 1 0 1 7 16
Ryan Kalkbrenner 17 6/8 0/1 1/2 3 3 6 1 1 0 0 2 0 13 19
Sion James 24 2/3 2/3 5/6 0 7 7 1 3 0 1 1 1 11 17
Pat Connaughton 5 1/2 1/1 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 5
Grant Williams 14 1/5 1/3 0/0 0 1 1 1 0 2 3 0 8 3 0
Josh Green 21 1/4 1/4 0/0 2 1 3 1 1 0 1 0 16 3 3
Total 34/88 14/38 21/25 16 36 52 21 20 12 16 3 103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Sacramento – Indiana : 114-109

Sacramento Kings / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Maxime Raynaud 34 8/15 0/0 2/2 3 8 11 2 1 0 1 2 2 18 25
Russell Westbrook 25 5/10 2/4 4/6 0 7 7 9 1 0 1 0 -7 16 24
DeMar DeRozan 24 4/13 0/0 4/4 1 2 3 1 2 1 2 2 -9 12 8
Nique Clifford 38 5/12 0/2 2/4 1 4 5 2 4 2 2 0 17 12 10
Precious Achiuwa 20 3/6 0/1 0/0 1 6 7 0 1 0 1 1 -7 6 10
Devin Carter 16 9/13 3/4 3/3 1 4 5 3 1 1 2 0 21 24 27
Daeqwon Plowden 31 2/8 1/5 5/5 1 5 6 0 3 2 0 0 8 10 12
Killian Hayes 23 2/7 1/2 3/4 0 4 4 4 3 3 1 0 15 8 12
Malik Monk 11 2/4 0/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -12 4 2
Drew Eubanks 14 1/2 0/0 2/2 0 4 4 1 1 1 1 2 3 4 10
Doug McDermott 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0
Total 41/90 7/20 25/30 8 44 52 22 18 10 11 7 114
Indiana Pacers / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Aaron Nesmith 35 10/22 2/7 7/7 2 2 4 3 2 0 0 1 6 29 25
Obi Toppin 15 4/9 2/5 7/9 0 5 5 1 0 0 0 0 1 17 16
Kam Jones 26 5/9 4/7 0/0 1 3 4 9 4 2 2 0 -8 14 23
Jay Huff 32 5/14 2/8 0/0 0 7 7 3 2 0 1 0 3 12 12
Jarace Walker 39 3/10 1/4 1/1 0 9 9 2 2 2 4 0 -13 8 10
Micah Potter 16 5/9 0/2 1/1 1 6 7 0 1 0 1 1 -6 11 14
Ben Sheppard 23 4/6 1/3 0/0 3 1 4 3 4 0 3 0 0 9 11
Kobe Brown 20 1/2 1/1 2/2 1 3 4 0 4 1 3 0 -11 5 6
Quenton Jackson 18 1/8 0/2 2/2 0 1 1 5 3 1 0 0 0 4 4
Jalen Slawson 11 0/2 0/2 0/0 0 3 3 3 1 0 0 0 14 0 4
Taelon Peter 5 0/2 0/2 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 -11 0 -2
Total 38/93 13/43 20/22 8 40 48 29 23 7 15 2 109

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Loris Belin
