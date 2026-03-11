Stats & Highlights | Les Hawks ne s’arrêtent pas, Cam Payne brille avec les Sixers

Difficile de voir la lumière cette nuit en NBA derrière la performance historique de Bam Adebayo et ses 83 points contre les Wizards. Il y a pourtant bien eu quelques performances de choix dans la ligue, et certaines aussi inattendues que l’explosion offensive de l’intérieur du Heat.

C’est le cas pour la superbe soirée de Cam Payne. Responsabilisé suite aux nombreuses absences sur la ligne arrière des Sixers, le meneur a surpris tout le monde avec un match presque parfait face à Memphis : 32 points (record en carrière) à 9/10 au tir dont 8/8 à 3-points, 6/6 aux lancers-francs, 10 passes décisives, 3 rebonds, 3 interceptions et 2 contres en 31 minutes ! Son adresse extérieure a été salutaire dans le quatrième quart (13 points) pour renverser les Grizzlies, qui menaient encore de huit points à un peu moins de dix minutes du terme. Kelly Oubre Jr atteint lui aussi la barre des 30 points, alors que V.J. Edgecombe (21 points, 5 rebonds, 5 passes) a fait son retour pour compenser l’absence de Tyrese Maxey.

Les Sixers (8e, 35-30) ont bien fait de l’emporter car derrière eux au classement, cela se bouscule toujours. Les Hawks (9e, 34-31) ont signé un septième succès de rang et s’imposant face à des Mavericks en totale déconfiture. Le duo Nickeil Alexander-Walker – Jalen Johnson a compilé 56 points, pendant que Dyson Daniels s’occupait du cas Cooper Flagg, limité à 14 points et 6/16 au tir.

Les Hornets (10e, 33-33) ont, eux, retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant à Portland de deux petits points. Les Blazers ont mené de 19 points en première période avant de s’effondrer au fil de la partie, jusqu’à rester bloqués sous les 20 points inscrits dans le dernier acte. Même à 38.6% au tir, Charlotte a trouvé la solution derrière les 23 points de Brandon Miller. Moussa Diabaté termine avec 7 points et 9 rebonds.

Statu quo dans la course au play-in donc entre les trois franchises, mais des victoires importantes pour rester dans le sillage du Magic (7e, 35-28), voire de la sixième place du Heat (37-29).

Le duel de bas de tableau du soir est revenu aux Kings, largement lanterne rouge de l’Ouest, mais qui tente au moins de retrouver un peu le sourire en cette fin de saison. Sacramento a dominé Indiana (114-109). Maxime Raynaud (18 points, 11 rebonds) a inscrit le 2+1 pour sceller la victoire des siens à 16 secondes de la fin. Mais le grand bonhomme du soir au Golden 1 Center est Devin Carter, auteur de 22 de ses 24 points (record en carrière) dans le quatrième quart-temps. Les Californiens étaient menés de 20 points au cœur du troisième quart.

Philadelphie – Memphis : 139-129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI 139 MEM 129 BRO 100 DET 138 MIA 150 WAS 129 ATL 124 DAL 112 HOU 113 TOR 99 MIL 114 PHO 129 SAS 125 BOS 116 GSW 124 CHI 130 POR 101 CHA 103 SAC 114 IND 109 LAL 120 MIN 106

Atlanta – Dallas : 124-112

Portland – Charlotte : 101-103

Sacramento – Indiana : 114-109

