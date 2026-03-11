Victor Wembanyama prend feu pour repousser les Celtics

Déplacement compliqué pour les Celtics qui se rendaient à San Antonio pour tenter de mettre fin à la série de quatre succès de rang des Spurs. Victor Wembanyama (39 points, 11/20 au tir, 8/15 de loin) est le premier en action, mais Derrick White (34 points, 5 rebonds, 7 passes) répond aussitôt derrière l’arc et les premières minutes sont équilibrées. Si Boston peine à trouver de l’adresse à 3-points, les hommes de Joe Mazzulla multiplient les interceptions pour s’offrir des paniers faciles en contre-attaque.

Les Celtics sont plus en réussite lorsque la « second unit » entre en jeu, mais cela ne leur permet pas de se détacher puisqu’ils ne mènent que de deux points après douze minutes (31-29). Boston finit par creuser un premier écart, mais Wemby permet aux Spurs de rester dans la partie (51-45).

À trois minutes de la mi-temps, Stephon Castle défend sur Jaylen Brown et provoque une perte de balle. L’ailier des Celtics estime avoir été bousculé et il s’emporte contre les arbitres. Logiquement, il est exclu, et dans la foulée, San Antonio parvient à égaliser (51-51).

Pour pallier cette perte, Jayson Tatum (24 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions) prend les choses en main et enchaîne cinq points, mais Victor Wembanyama répond avec une nouvelle flèche à 3-points. Pour finir la première période, Stephon Castle efface Ron Harper Jr. (22 points, 8/11 au tir, 6/9 de loin) pour s’offrir un panier facile et les deux équipes rejoignent les vestiaires à égalité (58-58).

Les Spurs contrôlent la deuxième mi-temps

Après la pause, Victor Wembanyama réussit son quatrième panier primé de la soirée. Puis il trouve Devin Vassell ouvert à 3-points avant de réussir un nouveau tir de loin, suivi par De’Aaron Fox (25 points, 9 passes). Pour répondre, les Celtics comptent sur Jayson Tatum et Derrick White. Si ce dernier met 19 points dans le troisième acte, ce n’est pas suffisant pour donner l’avantage à la Maison Verte, menée 97-90 après trois quart-temps.

Pour ouvrir ce dernier acte, Jayson Tatum et Ron Harper réussissent tous les deux un panier à 3-points avec la planche, mais Victor Wembanyama répond avec des tirs de loin. Sur une interception, Devin Vassell file en contre-attaque pour donner dix points d’avance aux locaux, le plus gros écart du match (115-105). Boston tente une dernière remontée au score, mais les hommes de Joe Mazzulla sont arrêtés par De’Aaron Fox qui scelle le sort du match au moment d’entrer dans la dernière minute. Ainsi, les Spurs s’imposent 125 à 116 et enchaînent un cinquième succès de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La colère noire de Jaylen Brown. À la fin du deuxième quart-temps, Jaylen Brown tente de dépasser Stephon Castle, mais il perd le ballon. Sauf que l’ailier de Boston estime avoir été bousculé par le sophomore des Spurs, les arbitres ne sifflent rien et rendent la balle à San Antonio. Une décision qui énerve Jaylen Brown, prêt à en découdre avec le corps arbitral avant d’être retenu par Sam Hauser et le staff des Celtics. Sans surprise, le MVP des Finals 2024 est exclu. Sans lui, Jayson Tatum et Derrick White ont pris le relais. S’ils ont cumulé 58 points, cela n’a pas suffi pour repartir de San Antonio avec une victoire.

– Victor Wembanyama en feu derrière l’arc. Cette défaite de Boston est due en très grande partie à Victor Wembanyama. Le Français termine à 39 points avec huit tirs à 3-points réussis, égalant son record en carrière. Ses tirs de loin ont d’abord permis à San Antonio de rester dans le match avant de couler les Celtics en seconde période.

– Ron prend le meilleur sur Dylan. Ce match entre Spurs et Celtics était aussi marqué par un duel entre les frères Harper. Si Dylan Harper était attendu, c’est Ron qui se montre le plus. L’ailier réalise une bonne entrée en jeu dans le premier quart-temps puis il profite de l’exclusion de Jaylen Brown pour gratter des minutes. En 33 minutes, il termine avec 22 points, son record en carrière, à 8/11 au tir. De son côté, Dylan Harper boucle la soirée avec 9 unités et 5 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.