Les Raptors craquent encore chez les Rockets

NBA – Les Canadiens ont encore été dans le match avant de craquer devant un Kevin Durant efficace et des Rockets qui se relancent (113-99).

Le premier quart-temps s’est résumé à un duel entre Scottie Barnes et Kevin Durant. Les deux All-Stars sont en jambes et enfilent les paniers. Au milieu de ça, les Rockets perdent beaucoup de ballons (29-29). Ensuite, pour les Raptors, c’est RJ Barrett qui fait des dégâts, avec ses tirs près du cercle.

Là encore, les Canadiens ont la vie facile avec les balles perdues, parfois très, très bêtement, des Texans. Kevin Durant est encore là pour donner de l’air à son équipe, qui domine globalement la première période (58-49).

Forcément, l’ailier a été tellement dominant qu’au retour des vestiaires, il est ciblé. Les deux équipes échangent les paniers et rien ne bouge au score, même si Toronto s’est rapproché (86-83). Mais des ballons perdus et une bonne séquence de Jabari Smith Jr. vont condamner les hommes de Darko Rajakovic. Ils encaissent un 16-4 fatal au pire des moments et s’inclinent finalement 113-99.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’identité de Houston reste floue. « Ce qui nous manque, c’est une identité, de la dureté et de la combativité », regrettait Ime Udoka après la défaite contre San Antonio. En première période, l’identité des Rockets portait un nom, un seul : Kevin Durant. Avec 22 points à la pause, l’ailier a été superbe et efficace. Moins présent en seconde mi-temps, il termine avec 29 points à 12/16 au shoot. Des Alperen Sengun, Jabari Smith Jr. ou Amen Thompson ont apporté et bien secondé la superstar, mais avec 17 ballons perdus et une prestation pas inoubliable, les Rockets ont surtout assuré avant de rassurer.

– Des Raptors encore trop courts. Les jours passent et les Canadiens souffrent toujours du même mal : ne pas réussir à battre meilleurs qu’eux. Ils ont été dans le match, ont globalement bien résisté mais on sait aussi que, tôt ou tard, ils finissent par craquer. En dernier quart-temps, ils shootent à 5/17 dont 1/11 à 3-pts et perdent 5 ballons ! C’est là que les digues cèdent et la frustration fut visible chez Brandon Ingram et sa bande. Encore raté.

Houston Rockets / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 33 12/16 4/5 1/2 1 6 7 2 2 2 2 2 7 29 35
Jabari Smith Jr. 35 8/14 3/7 4/4 0 4 4 2 0 2 1 0 9 23 24
Amen Thompson 39 6/10 1/1 10/14 2 1 3 6 0 0 3 1 12 23 22
Alperen Sengun 30 6/16 0/1 2/2 4 9 13 4 4 0 3 0 14 14 18
Tari Eason 31 4/8 0/2 0/0 2 1 3 1 3 2 1 0 17 8 9
Reed Sheppard 23 2/10 1/5 2/2 0 7 7 2 3 0 4 1 11 7 5
Clint Capela 13 1/3 0/0 2/3 6 5 11 2 2 0 1 0 3 4 13
Dorian Finney-Smith 21 1/3 1/2 0/0 1 2 3 2 2 1 2 0 14 3 5
Aaron Holiday 3 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4 2 3
Jeff Green 3 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 0 -2
Josh Okogie 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -5 0 1
Isaiah Crawford 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -4 0 1
Total 41/83 10/24 21/27 16 37 53 21 19 8 17 4 113
Toronto Raptors / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
RJ Barrett 32 10/18 2/6 3/4 2 4 6 1 3 0 1 1 -3 25 23
Scottie Barnes 36 8/16 2/6 6/6 2 3 5 2 3 1 3 0 -11 24 21
Immanuel Quickley 33 3/9 1/6 5/5 1 3 4 6 3 1 1 0 -16 12 16
Brandon Ingram 36 3/12 1/5 2/3 0 4 4 3 2 0 3 1 -18 9 4
Sandro Mamukelashvili 30 3/6 0/3 2/4 0 4 4 4 4 2 1 0 -16 8 12
Gradey Dick 8 2/4 0/2 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 4
Ja'Kobe Walter 21 2/5 2/4 0/0 1 1 2 1 1 2 0 1 -13 6 9
Jamison Battle 9 1/3 1/3 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 9 3 4
Jamal Shead 19 1/4 0/1 0/2 0 1 1 3 4 2 2 1 -9 2 2
Jonathan Mogbo 10 1/1 0/0 0/0 1 1 2 1 2 1 1 0 -1 2 5
Alijah Martin 3 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1
Garrett Temple 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Total 34/78 9/36 22/28 7 23 30 21 23 10 13 4 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

