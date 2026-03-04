Les Raptors continuent de caler face aux grosses écuries

S’ils réalisent une très bonne saison, avec leur cinquième place à l’Est, les Raptors souffrent d’un problème qui n’est pas un détail : dès qu’il faut croiser des gros, ils deviennent des proies. Ils ont joué vingt matches, contre dix équipes, face à des formations qui possèdent un meilleur bilan qu’eux. Résultat ? 4 victoires pour 16 défaites.

Et sur les quatre succès, trois datent du début de saison contre des Cavaliers qui étaient alors en souffrance. Si bien que, depuis plus de trois mois, face aux forts, ils sont à 1-15… « Quand le temps sera venu. Ce n’était pas ce soir », répond Darko Rajakovic quand on lui demande quand son équipe parviendra à franchir cet obstacle.

Le coach ne peut que le constater après ce nouveau revers face aux Knicks, le quatrième en quatre rencontres cette saison. Cette défaite est rageante car ils n’étaient pas si loin que ça en dernier quart-temps mais, en même temps, n’ont jamais semblé capables de renverser New York.

Des mauvaises conclusions

« C’est évidemment frustrant », commente Immanuel Quickley. « Ce qui se passe contre les grosses équipes n’a rien à voir avec les systèmes, il s’agit d’être dur. Le dernier match contre les Knicks, on était devant de 12 points et là, on est à deux points à cinq minutes de la fin. Donc je dirais que l’écart n’est pas si important. Apprendre à conclure les matches, ils le font très bien et on ne le fait pas assez bien. »

Pourtant, les Raptors sont dans une période parfaite pour travailler. Ils n’ont joué que six matches depuis la reprise après le All-Star Game, sont donc reposés et ont eu du temps pour s’entraîner. Un luxe durant la saison régulière.

Mais la prestation face à New York fut incomplète, avec des temps forts bien trop courts et épisodiques. Il manque toujours un petit quelque chose.

« Quand on regarde les images, on doit trouver une solution pour bien exécuter nos systèmes en dernier quart-temps », annonce un Brandon Ingram trop discret dans le dernier acte justement face à New York, puisqu’il n’a pas marqué. « Dès qu’on joue une bonne équipe, elle sait exactement ce qu’elle veut faire en quatrième quart-temps et le fait encore et encore. Le bon côté, c’est qu’on est dans les matches, mais on doit trouver un moyen de conclure. »