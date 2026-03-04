Matchs
Les Knicks ne tremblent pas à Toronto

NBA – Face à une équipe des Raptors plombée par ses erreurs, Jalen Brunson et compagnie ont pu enchaîner la passe de trois (111-95).

Les Raptors commencent parfaitement la partie, avec une bonne adresse à 3-pts. Les Knicks semblent un peu débordés, mais avec l’arrivée des remplaçants sur le parquet, ça va mieux. Avec un 7-0, New York équilibre les débats et prend même les commandes à l’issue du premier quart-temps (31-32).

C’est confirmé rapidement en deuxième quart-temps, avec la défense des hommes de Mike Brown qui monte d’un cran et pousse à la maladresse des Canadiens. Ils passent un 13-2, avec notamment un Landry Shamet dans tous les bons coups. Après 24 minutes, c’est logiquement New York qui domine (58-68).

Un constat qui reste en troisième quart-temps. Jusque dans les dernières minutes où les troupes de Toronto parviennent enfin à casser un peu la défense adverse. Mais des possessions gâchées bêtement (une violation des 8 secondes sans aucune pression, un possible dernier shoot au buzzer qui se transforme en ballon perdu…) plombent les ambitions et les Knicks restent devant à l’entame du quatrième quart-temps (82-87).

Comme plus tôt dans la rencontre, Scottie Barnes et compagnie ont un temps fort. Ils ne sont pas loin.

Mais encore une fois, des erreurs limitent les possibilités de passer devant. Jalen Brunson, lui, ne se rate pas et enchaîne quelques paniers. Plus globalement, les cadres des Knicks font le travail en dernier quart-temps et après un 9-0, la victoire est assurée (95-111). C’est la troisième de suite pour New York, et la 40e de la saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un match solide des Knicks. En première période, les secondes couteaux ont apporté une aide précieuse pour New York. Landry Shamet par exemple, ou encore Mohamed Diawara avec ses tirs à 3-pts. En seconde mi-temps, ce sont les cadres qui ont pris les commandes. Jalen Brunson avec ses 10 points en dernier acte ou Karl-Anthony Towns avec une prestation complète (21 points, 12 rebonds et 6 passes). Les troupes de Mike Brown n’ont pas été parfaites, mais elles ont bien défendu et n’ont jamais baissé de pied. Le match qu’il fallait faire.

Les erreurs des Raptors. Si proche, si loin les Canadiens ? C’est un peu le sentiment tant Toronto n’a jamais été largué dans cette rencontre, mais tant la victoire a semblé loin par moments. Les petits coups d’accélérateur étaient discrets, en tout cas pas assez longs pour faire la différence. Surtout, il y avait toujours un ballon perdu (8 en deuxième mi-temps) ou des tirs à 3-pts ratés (8/28) pour empêcher d’y croire à ces instants-là.

Toronto Raptors / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Ingram 37 11/20 3/5 6/7 0 2 2 4 0 1 2 1 -7 31 27
RJ Barrett 37 9/13 1/3 1/2 0 4 4 3 2 0 2 0 -16 20 20
Scottie Barnes 35 5/9 1/3 3/3 2 2 4 1 2 3 3 1 -2 14 16
Immanuel Quickley 33 4/14 3/10 2/2 0 3 3 12 2 2 2 0 -9 13 18
Jakob Poeltl 30 4/6 0/0 1/1 2 5 7 0 3 0 2 1 -10 9 13
Sandro Mamukelashvili 16 1/6 0/1 2/2 1 3 4 1 3 0 0 0 -2 4 4
Jamal Shead 24 1/4 0/2 2/2 0 3 3 3 1 0 2 0 -9 4 5
AJ Lawson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trayce Jackson-Davis 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gradey Dick 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Ja'Kobe Walter 18 0/3 0/3 0/0 0 1 1 0 2 2 0 0 -14 0 0
Jonathan Mogbo 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jamison Battle 5 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0
Alijah Martin 1 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Total 35/77 8/28 17/19 5 23 28 24 15 8 13 3 95
New York Knicks / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Brunson 37 10/22 2/7 4/4 0 2 2 10 1 1 1 0 7 26 26
Karl-Anthony Towns 29 10/17 1/4 0/0 3 10 13 6 3 1 3 1 7 21 32
OG Anunoby 27 5/6 2/2 3/4 0 5 5 0 4 0 2 0 8 15 16
Josh Hart 31 6/7 0/1 0/2 1 6 7 7 0 3 2 2 14 12 26
Mikal Bridges 32 4/7 1/2 2/2 0 2 2 4 3 0 2 1 11 11 13
Landry Shamet 24 5/11 2/7 0/0 0 0 0 0 3 2 1 0 6 12 7
Mohamed Diawara 19 3/6 2/4 0/0 0 2 2 0 1 0 2 0 4 8 5
Jose Alvarado 17 2/4 0/2 0/0 0 1 1 5 1 1 1 0 19 4 8
Mitchell Robinson 20 1/1 0/0 0/0 2 8 10 0 1 2 1 0 0 2 13
Ariel Hukporti 1 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1
Jeremy Sochan 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Kevin McCullar Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Kolek 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 46/81 10/29 9/12 7 37 44 32 17 10 16 4 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

