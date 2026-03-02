Mohamed Diawara, le rookie des Knicks qui n’a peur de rien

Il y a bien un Français qui est en train de faire son trou aux Knicks, même si ce n’est pas celui auquel on pouvait penser en début de saison. Car malgré l’arrivée de Jeremy Sochan, Mohamed Diawara continue de s’illustrer.

Hier, face aux Spurs et un Victor Wembanyama qu’il affrontait pour la première fois chez les pros, les deux Français ne s’étant croisés que lorsqu’ils avaient 11 ou 12 ans, le rookie de New York n’a pas eu froid aux yeux. San Antonio avait ainsi décidé de faire impasse sur lui, comme sur Josh Hart, et Mohamed Diawara a dégainé.

« Mo n’a peur de rien. C’est le jeune homme le plus confiant que j’ai rencontré dans ma vie et il a une chance de devenir, pas seulement bon, mais très bon » explique ainsi Mike Brown.

Le Français s’est un peu emballé sur la fin, pour finir avec 14 points à 5/14 au tir dont 4/13 de loin, alors qu’il était systématiquement laissé seul à 3-points. Mais son passage en début de quatrième quart-temps, avec un 3-points réussi au buzzer de la possession puis un contre sur Stephon Castle dans la foulée, a peut-être tué le match.

« Quand tu attrapes la balle, tu es la première option, donc shoote »

« À chaque fois que le ballon arrive dans ses mains, je lui criais de shooter » assure Landry Shamet. « Le gamin est resté agressif. Il n’y a pas beaucoup de joueurs avec un talent brut comme le sien… C’est fou : il a quoi, 19 ans ? (il aurait 21 ans le mois prochain, ndlr). Je suis content pour lui qu’il fasse un match comme ce soir. »

Car ce n’est pas simple, mentalement, d’être ainsi ciblé par la défense adverse. Surtout pour un jeune joueur.

« Ce n’est pas facile » continue Landry Shamet. « Les gens croient que c’est facile parce qu’il est ouvert tout le temps mais c’est bizarre quand tu lèves la tête et que personne ne vient sur toi. Les équipes doivent choisir ce qu’elles laissent aux adversaires… et Mo a très bien géré ça ce soir. Au début, on l’a vu réfléchir sur quelques tirs mais je lui ai dit : quand tu attrapes la balle, tu es la première option, donc shoote. »

De quoi booster encore la confiance de Mohamed Diawara. À combien la situe-t-il ? « Là, je ne peux pas donner un chiffre exact mais elle est très élevée, c’est certain. Etant donné la manière dont je joue, dont mes coéquipiers m’aident, les coaches… Tout le monde me met à l’aise, vraiment. Et ça grandit, jour après jour » conclut-il.

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 50 7:31 44.2 39.8 70.0 0.2 1.0 1.2 0.6 0.7 0.3 0.3 0.1 3.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.