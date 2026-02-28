Entre Mohamed Diawara et Jeremy Sochan, le cœur de Mike Brown balance

Depuis l’arrivée de Jeremy Sochan, les minutes de Mohamed Diawara se sont réduites. Lors des trois sorties précédant ce déplacement à Milwaukee, le Français jouait, en moyenne, sept minutes. Pourtant, malgré ce temps de jeu restreint, le rookie restait optimiste.

« Tout le monde me disait de rester prêt », explique Mohamed Diawara après la large victoire des Knicks sur les Bucks. « Je ne suis qu’un rookie donc tout ne peut pas être parfait. Je dois juste me tenir prêt et attendre que mon nom soit appelé. »

Face aux Bucks, cet appel est arrivé dès la moitié du premier quart-temps. Mohamed Diawara remplace OG Anunoby et ne tarde pas à se montrer avec une passe et un rebond. Toujours sur le terrain pour débuter le deuxième quart-temps, il décoche une flèche à longue distance pour donner 13 points d’avance à la franchise de la « Big Apple ».

Tranquillement, les Knicks déroulent et Mohamed Diawara peut se montrer. Dans le facile succès de New York 127 à 98, le Parisien termine la partie avec 10 points, 3 rebonds et 2 passes en 23 minutes et un +/- de +25, le plus élevé de son équipe !

Mike Brown suit ses envies

À l’inverse, Jeremy Sochan n’a joué que cinq minutes pour 2 points et 2 rebonds. Interrogé après la rencontre, Mike Brown a expliqué pourquoi il avait préféré Mohamed Diawara à sa nouvelle recrue lors de cette rencontre.

« Comme je l’ai déjà dit, ces gars sont les 9e et 10e dans la rotation », rappelle le tacticien des Knicks.« Je prends les décisions au jour le jour, mais tout le monde doit être prêt. Cela peut être Jeremy un soir et Mo [Mohamed Diawara] le soir suivant. Mo a bien joué, il s’améliore. La principale différence entre ces deux joueurs, c’est que Jeremy est dans sa quatrième année, il est un peu plus grand, un peu plus fort et il connaît un peu mieux la Ligue. »

Mike Brown semble ainsi vouloir alterner entre Jeremy Sochan et Mohamed Diawara. Rendez-vous donc ce dimanche à 19h lors de la réception des Spurs pour savoir si l’ancien de San Antonio aura un temps de jeu conséquent face à son ancienne équipe.

Mohamed Diawara Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 NY 49 7:22 45.2 41.4 70.0 0.2 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 0.3 0.1 2.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.