Les Knicks se fâchent et les Bucks prennent une grosse fessée



Privés de Giannis Antetokounmpo mais sur une dynamique de huit victoires en dix matches, les Bucks accueillaient des Knicks au parcours en dents de scie depuis la coupure du All-Star Game. La réponse new-yorkaise a été cinglante : 127-98, à Milwaukee !

Après un début de match équilibré, Jalen Brunson a littéralement pris feu. Le meneur inscrit 22 points dans le premier quart-temps en réussissant 9 de ses 10 tirs, à 100% de loin. Milwaukee reste au contact grâce à Myles Turner et Ryan Rollins, mais les Knicks dominent dans la peinture (12-2), protègent bien le ballon (une seule perte) et mènent 38-30 après douze minutes.

Le deuxième quart-temps démarre par un 8-0 des visiteurs, conclu par un tir primé de Mohamed Diawara. L’adresse extérieure des Knicks (13/22 à 3-points à la mi-temps) et leur intensité défensive étouffent Milwaukee. OG Anunoby multiplie les interceptions, Mikal Bridges apporte son activité des deux côtés du terrain, tandis que Karl-Anthony Towns monte en puissance après un premier quart-temps muet. Malgré les 18 points en première période de Turner et quelques initiatives de Kevin Porter Jr., les Bucks ne parviennent jamais à repasser sous les dix points de retard. À la pause, New York mène 77-57, en shootant à plus de 60 %.

Un match tout en contrôle

Au retour des vestiaires, Anunoby enfonce le clou avec trois paniers à 3-points consécutifs et 15 points dans le troisième quart-temps. L’écart grimpe à +24. Milwaukee tente alors un sursaut : Kyle Kuzma inscrit neuf points de suite pour ramener les siens à -15, profitant notamment d’une séquence marquée par une faute technique sifflée contre Brunson. Mais les Knicks réagissent immédiatement, retrouvant leur circulation de balle et leur discipline défensive pour reprendre plus de vingt points d’avance. À la fin du troisième quart, New York contrôle toujours largement (103-83).

Le dernier acte confirme la domination new-yorkaise. Diawara démarre fort, Anunoby continue son festival longue distance (24 points, 5/7 à 3-points), et Bridges participe à la fête. L’avance monte jusqu’à 32 points. Les deux entraîneurs vident leur banc à six minutes du terme, et la rencontre se conclut sans suspense sur le score de 127-98.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Où en est Giannis ? Présent à l’échauffement, Giannis Antetokounmpo n’a toujours pas reçu le feu vert des médecins. Cette nuit, il a raté son 14e match de suite, et les Bucks restent 11e à l’Est, en position de non-qualifié pour le »play-in”.

Un quart-temps de feu. Jalen Brunson signe le meilleur quart-temps d’un joueur des Knicks cette saison avec 22 points à 9 sur 10 aux tirs, dont 3 sur 3 à 3-points. Le meneur All-Star a mis KO les Bucks d’entrée !

Diawara efficace. Si Ousmane Dieng n’a pas brillé en sortie de banc côté Bucks, en revanche Mohamed Diawara a saisi sa chance chez les Knicks. Le rookie retrouve du temps de jeu, et son activité fait beaucoup de bien : 10 points, 3 rebonds et 2 passes et le meilleur +/- du match (+25).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.