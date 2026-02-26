La chance sourit enfin aux Bucks

Alors que Giannis Antetokounmpo est sur le point de retrouver les terrains, ses partenaires se sont offert cette nuit le scalp des Cavaliers, certes privés de trois All-Stars : James Harden, Donovan Mitchell et Evan Mobley. Comme la veille, face au Heat, Kevin Porter Jr. a été très bon. Mieux, c’est lui qui signe le »game winner« à 20 secondes de la fin depuis un endroit qu’il affectionne particulièrement, sur la droite de la ligne des lancers-francs.

« Tout le monde sait que j’aime cet endroit et j’ai réussi à m’y rendre pour mettre ce tir » confie-t-il après la rencontre, avant d’évoquer ce panier égalisateur, finalement annulé de Jarrett Allen. “Après le premier tir manqué, je regardais fixement l’horloge en me disant : s’il te plaît, que le temps expire… Il a lâché le ballon, mais j’ai vu que le chrono était déjà à zéro, donc j’étais confiant. Mais c’était clairement un bon tir de “JA”. Il a énormément progressé en attaque.”

Tout proche de l’action, Bobby Portis savait que Allen ne pouvait pas déclencher ce tir, un jump-hook, dans le temps imparti. « Sur un jump hook, le ballon reste un moment dans la main », analyse Portis. « J’ai levé les yeux et j’ai vu 0,9 seconde au chrono, je ne pensais pas qu’il avait lâché à temps. Puis j’ai regardé l’écran géant et j’ai vu qu’il l’avait encore en main. Ça a été un vrai soulagement.”

Côté Cleveland, Kenny Atkinson est évidemment déçu de l’issue, mais le système avait été parfaitement exécuté. A quelques centièmes de seconde, les deux formations partaient en prolongation.

“On a eu exactement le matchup qu’on voulait. On a eu un layup et une chance au rebond offensif” réagit le coach de Cleveland. “Pour nous, c’était un processus parfait. On ne prend pas de temps mort dans cette situation pour éviter qu’ils puissent faire des changements et ajuster les matchups. Dennis a attaqué le cercle, on a utilisé Portis sur l’écran… Il y a eu un layup, le tir est manqué, puis une opportunité au rebond offensif. Donc je suis satisfait de ça.”

Au final, cette victoire, sur le fil, la 8e en 10 matches, fait un bien fou aux Bucks. « La saison est longue, on a fait beaucoup d’erreurs », rappelle Porter Jr. « On a vécu beaucoup de choses ensemble. En seconde moitié de saison, on arrive avec une nouvelle énergie. On se fait confiance. Je pense que c’est le résultat de ça. »