Pour quelques centièmes, les Bucks s’imposent face aux Cavaliers

Malgré l’absence de plusieurs cadres des deux côtés – Giannis Antetokounmpo côté Milwaukee, Donovan Mitchell, Evan Mobley et James Harden côté Cleveland – les Bucks et les Cavaliers ont offert un duel magnifique, conclu par une victoire arrachée (118-116) par les joueurs de Doc Rivers.

Dans une rencontre en »back-to-back« pour les deux formations, Cleveland démarre avec plus de fraîcheur. Les Cavaliers prennent jusqu’à sept points d’avance après un tir primé de Sam Merrill. Milwaukee réagit après un temps mort de Doc Rivers et revient progressivement dans la partie. Bobby Portis puis Cam Thomas permettent aux Bucks de passer devant, mais Craig Porter Jr. égalise à 33-33 à la fin du premier quart-temps.

Schröder dans tous les bons coups

Dans le deuxième quart, Sam Merrill continue de faire mal et Cleveland reprend l’avantage. Les Bucks répondent par une série de dunks (Jericho Sims, Kevin Porter Jr, Myles Turner). KPJ, déjà auteur de 32 points la veille, enchaîne six points consécutifs pour remettre Milwaukee devant. Dennis Schröder réplique en fin de période et Cleveland vire en tête à la pause, 63-62.

Au retour des vestiaires, Milwaukee frappe fort avec un 11-0, notamment grâce à deux tirs primés de Kyle Kuzma et un dunk énorme de Kevin Porter Jr. sur Jarrett Allen. L’avance grimpe à 12 points avant que Cleveland ne réponde par un 10-0. Très bon, Schröder donne même un court avantage aux Cavaliers (94-93) à l’entame du dernier quart.

Un finish irrespirable

L’attaque des Bucks cale pendant plusieurs minutes, sans panier inscrit entre la fin du troisième quart et le milieu du quatrième. Heureusement pour eux, Cleveland peine aussi à concrétiser. Bobby Portis puis AJ Green redonnent un léger matelas à Milwaukee, avant que Schröder n’égalise aux lancers-francs.

Ryan Rollins surgit alors avec deux lay-ups consécutifs pour offrir quatre points d’avance aux siens à moins de deux minutes de la fin. Mais Jaylon Tyson puis Schröder ramènent encore Cleveland à hauteur : 116-116 avec 36 secondes à jouer.

C’est finalement Kevin Porter Jr. qui a le dernier mot : l’arrière inscrit un tir à mi-distance à 20 secondes du buzzer, devant les immenses bras de Jarrett Allen, pour redonner l’avantage aux Bucks (118-116). Sur la dernière possession, Allen pense lui répondre puisqu’il arrache la prolongation sur une claquette au buzzer. Mais après arbitrage vidéo, le panier est refusé car le buzzer avait sonné avant que le ballon ne quitte ses mains… Cela s’est joué au centième de seconde.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Bucks mettent la pression. Avec une 8e victoire en dix matches, sans Giannis, les Bucks talonnent les Hawks et les Hornets, respectivement 9e et 10e de la conférence Est. La course au »play-in« va être passionnante jusqu’au bout à l’Est.

– Harden forfait. Alors que le staff médical avait annoncé que James Harden serait en mesure de jouer avec son pouce fracturé, finalement, il a été laissé au repos pour cette rencontre.

– Lancers-francs. Les Cavaliers terminent la rencontre avec un 20 sur 27 aux lancers-francs, soit un poussif 74% dans l’exercice. Le problème, c’est qu’ils ratent 4 lancers-francs dans le dernier quart-temps, et dans une défaite de deux petits points, ça coûte cher…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.