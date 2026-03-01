Matchs
Mohamed Diawara et les Knicks mettent fin à la série des Spurs !

Publié le 1/03/2026 à 22:13

Victor Wembanyama (25 points, 13 rebonds, 4 contres mais 7 pertes de balle) et les Spurs sont tombés au Madison Square Garden face aux Knicks du duo Brunson-Bridges et de Mohamed Diawara (14 points).

Les Spurs face aux KnicksPas de 12e victoire consécutive pour les Spurs. Au Madison Square Garden, Victor Wembanyama et ses coéquipiers sont ainsi tombés face à des Knicks motivés, qui ont su profiter des maladresses texanes.

Pourtant, c’est bien la troupe de « Wemby » qui débute mieux la rencontre. L’Alien français, placé sur Josh Hart en défense, intimide les attaquants new-yorkais, et les visiteurs vont même prendre jusqu’à 12 points d’avance (7-19) après les huit premières minutes de la rencontre.

Mais le tandem Jalen Brunson – Mikal Bridges trouve des ouvertures, et les Knicks repassent rapidement en tête.

Côté San Antonio, c’est globalement brouillon, et maladroit, ce qui permet à New York de prendre le contrôle des opérations. À la mi-temps, la troupe de Mike Brown pointe ainsi logiquement à +10 (51-41).

Victor Wembanyama tente de secouer son équipe au retour des vestiaires et il réussit à se défaire de Mitchell Robinson par les feintes pour aller placer un énorme poster sur OG Anunoby. Malheureusement pour les Spurs, le All-Star tricolore confond aussi parfois vitesse et précipitation. Il envoie ainsi une remise en jeu directement en touche, puis tente de relancer trop vite après un rebond, et son équipe ne parvient jamais à mettre de rythme.

À la fin du troisième quart-temps, l’écart est toujours là (80-69) sans être rédhibitoire. Sauf que Mohamed Diawara sanctionne les impasses de Victor Wembanyama et se montre aussi en défense, et les Spurs ne reviendront pas.

Trop maladroits, tant avec la balle qu’au tir, les joueurs de Mitch Johnson voient leur série de victoire logiquement prendre fin (114-89) face à une équipe des Knicks qui ne lâche pas l’espoir de finir 2e à l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama, un poster mais des maladresses. Son énorme poster sur OG Anunoby va faire le bonheur des réseaux sociaux pour les jours ou semaines à venir. Encore maladroit de loin (1/7), Wemby s’est rattrapé dès qu’il a pu se rapprocher du cercle, notamment en profitant d’écrans en partant du coin. Mais il a aussi été bousculé, perturbant les mises en place de son équipe, et il a surtout multiplié les erreurs sur des transmissions simples. Ses 7 pertes de balle (sur les 22 de son équipe) n’ont pas permis aux siens de prendre du rythme.

– L’impact de Mohamed Diawara. En face, Mohamed Diawara a justement sanctionné les impasses de Wemby, contrairement à Josh Hart, et il a aussi fait sentir sa présence et son énergie en défense. Le Français s’est un peu emballé sur la fin, en dégainant pour faire grimper son compteur de points alors que la rencontre était pliée.

– La bonne défense des Knicks. Certes, les Spurs n’étaient pas dans un grand soir d’adresse mais c’est aussi parce que l’activité générale de New York a été très bonne. Les joueurs de Mike Brown ont bien contenu les assauts des Spurs dans la raquette, aidant au bon moment, pour repousser San Antonio en périphérie.

New York Knicks / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Mikal Bridges 33 10/17 5/9 0/0 2 3 5 2 5 5 1 0 21 25 29
Jalen Brunson 32 7/16 4/7 6/7 0 4 4 7 4 0 3 0 6 24 22
Karl-Anthony Towns 28 5/9 0/1 2/3 5 9 14 1 4 1 4 0 7 12 19
OG Anunoby 35 5/11 2/5 0/0 2 3 5 1 1 1 1 1 16 12 13
Josh Hart 30 4/14 1/6 1/2 3 7 10 7 2 1 1 0 0 10 16
Mohamed Diawara 15 5/14 4/13 0/0 0 4 4 0 1 1 1 1 18 14 10
Landry Shamet 25 3/8 1/5 0/0 1 0 1 3 0 2 0 0 19 7 8
Mitchell Robinson 15 2/2 0/0 0/3 2 3 5 0 1 1 2 1 10 4 6
Jose Alvarado 17 1/4 0/2 1/2 1 2 3 5 1 1 0 0 20 3 8
Ariel Hukporti 2 1/1 0/0 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 4
Jeremy Sochan 2 0/0 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1
Kevin McCullar Jr. 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Tyler Kolek 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1
Total 43/97 17/48 11/19 18 36 54 27 19 13 13 3 114
San Antonio Spurs / 89 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 34 8/17 1/7 8/9 1 12 13 2 2 0 7 4 -15 25 27
Devin Vassell 35 7/14 3/9 1/3 3 4 7 3 3 1 2 0 -2 18 18
Stephon Castle 30 5/13 1/3 2/4 2 2 4 4 3 1 0 0 -5 13 12
De'Aaron Fox 31 3/10 1/6 0/0 0 3 3 6 2 0 2 0 -14 7 7
Julian Champagnie 23 1/4 1/3 0/0 1 3 4 1 2 1 1 1 -20 3 6
Dylan Harper 22 3/7 0/0 2/2 1 2 3 4 3 3 2 0 -21 8 12
Kelly Olynyk 4 2/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 5 5
Harrison Barnes 17 1/2 1/1 0/0 0 0 0 2 0 1 2 0 -14 3 3
Keldon Johnson 17 1/4 0/2 1/2 1 2 3 0 3 0 1 0 -9 3 1
Luke Kornet 11 0/1 0/0 2/2 1 2 3 1 2 0 3 0 -10 2 2
Jordan McLaughlin 4 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 -3 2 2
Bismack Biyombo 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Lindy Waters III 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0 -1
Carter Bryant 4 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -3 0 0
Total 32/77 9/34 16/22 10 31 41 25 21 7 22 5 89

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

NYK114
SAS89
BRO12
CLE19
CHI32
MIL32
DEN20
MIN13
IND
MEM23:00
ATL
POR0:00
BOS
PHI2:00
ORL
DET0:00
DAL
OKC2:00
LAC
NOR3:00
LAL
SAC3:30








