Les Rockets ont du talent mais aucune identité

À San Antonio, les Rockets ont concédé une lourde défaite (145-120), et jamais les partenaires de Kevin Durant n’avaient encaissé autant de points cette saison. Une défaillance défensive qui s’explique par un Victor Wembanyama très en jambes avec ses 29 points, mais aussi par les erreurs des Rockets qui ont laissé les Spurs ouverts à 3-points à de nombreuses reprises. Conséquence directe : San Antonio s’est montré adroit et a terminé la partie avec un 21/40 derrière l’arc.

« Honnêtement, notre défense a été inexistante à tous les niveaux », déplore Ime Udoka. « Nous avons manqué de dureté physique pour contenir nos adversaires. Ils n’ont pas arrêté de nous déborder et c’est ce qui a mené à ces tirs à 3-points ouverts. C’était la pire prestation défensive de la saison. »

Sauf que ce match manqué face aux Spurs n’est pas qu’un simple faux pas et il traduit une réelle difficulté à battre les cadors de l’Ouest pour Houston. Face au Thunder, aux Spurs, aux Wolves et aux Nuggets, les Rockets affichent un bilan de quatre victoires pour sept défaites.

« Je ne raisonne pas comme ça », répond Kevin Durant lorsqu’il a été interrogé sur ce sujet. « Chaque jour est important et tous les adversaires le sont également. Nous ne pouvons pas passer notre temps à nous demander si nous sommes à la hauteur de ces équipes. Nous devons nous concentrer sur qui nous sommes. »

Des mots sur les maux

Le sujet de l’identité de l’équipe a également été mentionné par Ime Udoka. Comme Kevin Durant, l’entraîneur des Rockets a été interrogé sur les difficultés de son équipe face aux meilleures équipes de l’Ouest et le tacticien a pointé du doigt les maux de son équipe.

« Nous avons le talent sans aucun doute », rappelle Ime Udoka. « Ce qui nous manque, c’est une identité, de la dureté et de la combativité. Nous verrons si nous pouvons corriger cela d’ici la fin de la saison. »

Autant de problèmes que les Texans vont devoir régler rapidement puisqu’ils commencent à glisser au classement. Installés dans le Top 3 de l’Ouest depuis plusieurs semaines, les Rockets (39-24) ont vu les Wolves leur passer devant tandis que les Lakers (39-25), actuellement cinquièmes et victorieux des Knicks ce dimanche, ne possèdent qu’une défaite de plus que les hommes d’Ime Udoka.