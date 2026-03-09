Victor Wembanyama fait le show et les Spurs atomisent les Rockets

Après leur “back-to-back« éreintant, les Spurs étaient de retour aux affaires pour recevoir les Rockets. Victor Wembanyama (29 points, 8 rebonds, 4 contres) ouvre le score avec un tir primé face à Alperen Sengun (16 points, 6 rebonds, 5 pertes de balle). Adroits derrière l’arc, les Spurs prennent rapidement dix points d’avance, mais la réponse de Houston est immédiate. Alors que Victor Wembanyama est sur le banc, les hommes d’Ime Udoka passent un 13-2 conclu par un tir mi-distance de Kevin Durant (23 points, 5 rebonds, 4 passes) qui donne l’avantage aux visiteurs (27-26).

Menés d’un point après douze minutes, les Spurs accélèrent dès le début du deuxième acte pour reprendre le contrôle du match (55-45). À l’inverse, l’attaque de Houston est en difficulté.

Outre la maladresse, les pertes de balle sont nombreuses. En première mi-temps, les joueurs d’Ime Udoka perdent huit ballons dont un juste avant de rejoindre les vestiaires. Ce dernier ballon perdu permet à Victor Wembanyama de se jouer de Tari Eason pour décocher un nouveau tir primé au buzzer (69-57).

Le show Wemby

Après la pause, les Spurs déroulent à l’image de cet « and-one » de Victor Wembanyama qui, malgré la présence de Reed Sheppard, peut monter au dunk (83-61). Le Français force ensuite une perte de balle avant de se jouer d’Amen Thompson pour inscrire un nouveau panier. Les Rockets finissent par se montrer plus agressifs en défense pour limiter la casse et réduire légèrement l’écart. Toutefois, les coéquipiers de Kevin Durant commettent également beaucoup de fautes, ce qui permet aux Spurs de multiplier les passages aux lancers francs (110-94).

Le quatrième quart-temps s’ouvre sur un « and-one » de Jabari Smith Jr., mais ce panier ne permet pas aux Rockets de lancer un « run ». Les Texans n’arrivent pas à contenir les assauts des Spurs tandis que de l’autre côté du terrain, les pertes de balle continuent de s’enchaîner avec notamment cette séquence où trois possessions consécutives se terminent par trois fautes offensives d’Alperen Sengun. San Antonio en profite alors pour sceller le sort de ce match et après un panier primé de De’Aaron Fox (20 points, 10 passes), les deux entraîneurs décident d’ouvrir leur banc.

Les Spurs s’imposent largement 145-120 pour s’offrir une quatrième victoire de suite avant de recevoir Boston ce mardi.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama impérial. Dès les premières minutes de la partie, Victor Wembanyama a montré qu’il avait envie d’en découdre puisqu’il inscrit les huit premiers points de son équipe. Pendant les 30 minutes qu’il passe sur le terrain, le Français s’amuse face à des Rockets sans solution. En première période, Tari Eason plonge dans une feinte, ce qui permet à la star des Spurs de dégainer à 3-points. Après la pause, c’est au tour de Reed Sheppard et d’Amen Thompson de subir la loi Wemby. De l’autre côté du terrain, Victor Wembanyama a été tout aussi dominant avec ses quatre contres. Le double All-Star termine avec 29 points à 9/13 au tir et 2/5 de loin. Sur les quatre derniers matchs des Spurs, l’intérieur tourne à 26 points, 10.5 rebonds et 4.8 contres de moyenne.

– Des Rockets peu inspirés. Victor Wembanyama n’a pas été la seule raison de la défaite de Houston. D’abord, il y a ces errances défensives qui ont permis aux Spurs d’avoir de nombreux tirs ouverts en début de match. Si les Rockets ont réussi à combler ce premier retard, les pertes de balle sont venues se joindre à la partie comme c’est souvent le cas à Houston cette saison. Les hommes d’Ime Udoka ont perdu huit ballons en première période et s’ils ont pris davantage soin de la balle après le passage aux vestiaires, les trois fautes offensives consécutives sont venues sonner le glas des Texans.

– La mauvaise opération de la soirée pour les Rockets. Avec ce revers, Houston se met sous pression. D’abord, la franchise texane a perdu sa troisième place au profit des Wolves, mais ils voient aussi les Lakers se rapprocher dans leur rétroviseur. Grâce à leur succès face aux Knicks, l’équipe de Los Angeles (39-25) n’a qu’une défaite de plus que Houston (39-24), actuellement quatrième. Les deux équipes se croiseront à deux reprises les 16 et 18 mars prochains.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.