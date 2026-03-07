Malgré la fatigue, Victor Wembanyama a vécu les « 30 meilleures heures de sa vie de basketteur »

Le buzzer final vient de retentir et Victor Wembanyama tombe dans les bras de De’Aaron Fox. Les larmes aux yeux, le Français savoure le superbe comeback de son équipe, qui a effacé un retard de 25 points pour venir à bout de Nicolas Batum et de ses coéquipiers. Tout en compilant 27 points à 11/21 au tir, 10 rebonds et 4 contres.

Pourquoi tant d’émotions ? Car « Wemby » assure qu’il était proche du malaise en premier quart-temps ! « Ce n’est pas loin d’être le match le plus difficile de ma vie. Ça n’en a pas l’air, sans doute, mais on a joué un match incroyable, face à l’une des équipes les plus physiques de la ligue hier, et un match encore très long ce soir, face à une équipe également très physique. Je vais m’évanouir » lâche-t-il ainsi en bord de terrain au micro d’ESPN.

« Quand est-ce que je m’en suis rendu compte ? Pendant l’échauffement, avant le match » a-t-il détaillé au sujet de sa fatigue. « Franchement, là, je n’ai plus rien dans le réservoir, donc je suis content qu’on ne soit pas allés en prolongation. C’était l’une des plus belles victoires auxquelles j’ai participé. L’un des meilleurs matchs de ma carrière, de ma vie, de ma vie de basketteur. Et c’étaient clairement les meilleures 30 heures de basket de ma vie. »

Après les 39 minutes disputées face aux Pistons, son temps de jeu lors de ce back-to-back face aux Clippers était pourtant limité, et il n’a donc passé que 22 minutes sur le parquet du Frost Bank Center.

Un « combat intérieur » contre la fatigue

« Ce que j’ai préféré, c’est qu’on a dû faire face à des épreuves très différentes lors de ces deux derniers matchs, et qu’on a su répondre présent à chaque fois. Et tout le monde a participé. Carter (Bryant), en 20 minutes… Il a signé les cinq points et les trois rebonds les plus bruyants que j’aie vus de ma vie. Je suis super fier de lui. »

Désormais, Victor Wembanyama a un jour de repos avant de défier… les Rockets. Pour « Wemby », qui ne peut pas rater de matchs s’il veut rester dans la course pour les trophées de fin de saison, c’est un vrai « combat intérieur » qu’il mène actuellement contre la fatigue. Même si c’est de la « bonne fatigue » et qu’elle signifie qu’il va bien.

« Pour moi, c’est un combat intérieur, parce que mon corps m’envoie vraiment des signaux pendant tout le match. Le corps, quand il est fatigué, te dit en gros : ‘Arrête’, ‘Calme-toi’, ‘Repose-toi’, ‘Repose-toi sur cette possession’. Mais c’est un combat intérieur pour ne jamais le faire… C’est personnel, et je ne sais pas si c’est pareil pour tout le monde… de ne jamais faire l’impasse sur une possession. C’est quelque chose de difficile. Sur 82 matchs, en jouant beaucoup de minutes, c’est difficile de ne pas lâcher de possessions, et il faut travailler là-dessus » conclut-il.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 48 29:15 50.1 34.6 81.7 1.9 9.3 11.2 2.9 2.7 1.0 2.6 3.0 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.