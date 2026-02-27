Dans la course pour le MVP, Victor Wembanyama a le quota des 65 matchs en tête

Le voir enchaîner plusieurs matchs de suite avec aussi peu d’impact au « scoring » est devenu rare avec lui. Cette nuit à Brooklyn, Victor Wembanyama s’est contenté d’un total de 12 points (3/9 aux tirs dont 0/4 de loin), sans avoir à beaucoup scorer dans la mesure où son équipe dominait les débats.

Le Français avait déjà terminé le match précédent, face aux Raptors, avec le même total de points (12 points à 3/12). « Il a raté des tirs qu’il met d’habitude. Il va s’en sortir. Évidemment, sa coupure n’a pas été aussi longue que celle des autres. Nous en sommes à presque 60 matchs. Les équipes ont été physiques avec lui et on a pas mal voyagé. Et quand nous n’étions pas en déplacement, lui l’était », remarque Mitch Johnson.

La veille, son leader mettait en avant un manque de sommeil et d’énergie, en partie lié à un harassant passage à Los Angeles lors du « All-Star Weekend ». Mais la superstar texane ne peut guère s’accorder de répit, les exigences de la course au MVP ne lui laissant que peu de place pour le repos.

« Je sais que je suis dans les discussions pour le MVP. C’est évidemment l’un de mes objectifs. Et je pense que l’argument principal pour cela, c’est le succès de l’équipe. C’est donc la priorité. Mais je suis aussi conscient que je vais devoir appuyer un peu plus sur l’accélérateur lors des derniers matchs, dans cette dernière partie de saison, pour aller chercher ce titre », remarque l’intérieur.

Pas envie d’avoir des regrets

Pour y arriver, le Français est bien conscient qu’il doit atteindre cette fameuse barre des 65 matchs disputés. Pour mémoire, « Wemby » ne dispose plus que de quatre « bonus ». Alors qu’il a déjà raté 14 rencontres, il dispose d’un « super joker » dans la mesure où les Spurs vont jouer 83 matchs cette saison en raison de la finale de la NBA Cup.

« Pour être honnête, c’est quelque chose que j’ai en tête. Souvent. C’est la première chose qui me vient, juste après la responsabilité que j’ai par rapport à mon équipe, de répondre présent à tous les matchs, de pas jouer à moitié. Si je suis disponible pour un match, il faut que ce soit à 100%. Donc oui, c’est quelque chose qui est très important pour moi », ne cache pas Wembanyama.

L’an dernier, il avait fini avec seulement 46 matchs suite à sa thrombose veineuse profonde, contre 71 lors de sa première année, et le trophée de Rookie de l’année. Alors ne pas atteindre cette barre, et ainsi ne pas pouvoir prétendre aux trophées de fin de saison, « ce serait manquer… des choses. Au cours de ma carrière, ce serait potentiellement regretter certaines choses si je ne jouais pas ces 65 matchs. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 45 29:03 50.1 34.7 81.5 2.0 9.2 11.2 2.9 2.7 1.0 2.5 2.8 23.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.