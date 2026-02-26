Les favoris pour le MVP sous la menace de la limite des 65 matchs

Shai Gilgeous-Alexander est toujours le favori pour le trophée de MVP, à la fois chez la presse américaine et chez les bookmakers. La cote du leader d’Oklahoma City est ainsi de 1.8 contre seulement 4.1 pour Nikola Jokic.

C’est que le pivot des Nuggets a déjà raté beaucoup de matchs (16) et qu’il n’a donc plus droit qu’à un seul ‭« joker » dans le cadre de la limite des 65 matchs pour être éligible aux trophées de fin de saison !

De son côté, « SGA » a encore droit à six « jokers » mais attention, car le patron d’OKC est toujours à l’infirmerie…

De quoi permettre à la cote de Cade Cunningham de remonter sérieusement puisqu’il talonne désormais Nikola Jokic à 5.5 grâce notamment au fait qu’il a raté peu de matchs, et qu’il a de très bonnes chances d’être lui éligible.

Il faut dire que d’autres candidats pour le trophée de MVP sont également sous la menace de la limite des 65 matchs, Victor Wembanyama n’ayant plus que quatre bonus. Pourquoi quatre, alors qu’il a déjà raté 14 matchs et qu’il ne devrait donc avoir que trois « jokers » dans sa manche puisqu’on ne peut pas rater plus de 17 rencontres ? Parce qu’avec la finale de la NBA Cup, les Spurs vont jouer 83 matchs cette saison, même si cette rencontre face aux Knicks n’est pas prise en compte dans le classement final. Le Français a donc un « super joker » !

Ce n’est pas le cas de Luka Doncic, qui n’a lui plus droit qu’à cinq « jokers » d’ici la fin de la saison régulière.