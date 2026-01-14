Pour Giannis Antetokounmpo, la règle des 65 matchs laisse trop peu de marge d’erreur

Giannis Antetokounmpo sera-t-il dans la course aux trophées de fin de saison ? Rien n’est moins sûr. Sa blessure au mollet l’a tenu à l’écart pour plusieurs semaines en décembre. Il n’est donc pas certain de pouvoir atteindre ce fameux quota de 65 matchs joués, qui permet aux joueurs d’être éligibles.

Une règle qui, selon la star des Bucks, n’est pas simple à suivre. « Je vais être honnête avec vous. En 13 ans dans cette ligue, je crois que j’ai joué 65 matchs chaque année. Je vais continuer d’essayer. Je pense que je vais encore jouer 65 matchs, mais c’est dur. C’est dur quand tu veux être un excellent joueur, aider ton équipe à aller loin en playoffs, puis revenir et jouer à nouveau 65 matchs », témoigne-t-il sur l’enchaînement des saisons.

Lors de ses six premiers exercices dans la Grande Ligue, le Grec n’avait aucune difficulté à dépasser la barre des 70 matchs par saison régulière. Sa fréquence de jeu a légèrement baissé par la suite, également en raison des saisons écourtées avec le Covid, passant sous les 65 rencontres disputées à plusieurs reprises. Mais à une époque où la règle de ces dernières années n’était pas encore en vigueur.

« J’ai été élu dans les meilleures équipes de la ligue (All-NBA) ces neuf dernières années consécutives – dont sept fois dans le premier cinq. C’est difficile d’être régulier. Le simple fait d’imposer cette règle ne vous laisse aucun répit. La marge d’erreur est infime : il suffit d’une blessure et vous êtes hors course. Je ne vais peut-être pas y arriver », poursuit Giannis Antetokounmpo, qui a déjà manqué 14 matchs cette saison.

Déjà beaucoup de stars hors course

Encore quatre rencontres manquées et il ne pourra mathématiquement plus être en course pour les trophées. « (Nikola) Jokic ne va peut-être pas y arriver. LeBron (James) n’y arrivera pas. Wemby (Victor Wembanyama) ne va peut-être pas y arriver non plus », liste-t-il en évoquant les stars des Nuggets, Lakers et Spurs.

Le premier, qui était avec Shai Gilgeous-Alexander le grand favori pour un nouveau titre de MVP, est encore en lice, avec seulement 8 matchs manqués. Mais sa blessure au genou qui doit le tenir à l’écart pour encore deux semaines devrait le disqualifier. Victor Wembanyama est dans la même configuration que le Grec (26 matchs joués sur 40), avec également une interrogation quant à son temps de jeu.

LeBron James, lui, est quasiment certain d’être hors course avec déjà 17 matchs manqués. Il lui faudrait donc, à son âge (41 ans), disputer l’intégralité des 44 matchs restants de sa formation. Et ce alors que les Lakers restent très prudents avec lui lors des « back-to-back ».

Autant de trajectoires que Giannis Antetokounmpo finit par prendre avec légèreté : « J’étais totalement pour au début parce que ça pouvait m’avantager, mais en vieillissant, je me dis : ‘Ah, retirez-la, retirez-la cette règle’ ! Mais bon, ce sont les règles et il faut faire avec. Qui va être éligible au final, juste Shai ? »

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 25 29:12 64.7 40.0 66.0 3.0 6.7 9.8 5.7 2.7 0.9 3.2 0.8 29.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.