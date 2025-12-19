Trophées de fin de saison : Victor Wembanyama n’a plus qu’un « joker »

Victor Wembanyama, toujours « faux » 6e homme des Spurs. Comme face au Thunder et aux Knicks lors de la NBA Cup, le Français est de nouveau sorti du banc de San Antonio cette nuit, contre les Wizards.

Et « Wemby » a encore affiché une belle production malgré un temps de jeu très limité : 15 points (6/11), 8 rebonds, 4 passes et 4 contres en seulement 17 minutes. Avant la rencontre, Mitch Johnson avait d’ailleurs prévenu que son intérieur serait encore encadré au niveau des minutes. La prudence reste de mise autour de la santé du géant.

« C’est un de ces trucs un peu bizarres maintenant où on ne peut pas parler du match de ce soir sans parler de celui de demain. C’est donc son premier back-to-back. Évidemment, on doit d’abord gérer ce soir, et c’est là que sera toute notre attention. Mais en ce qui concerne ses minutes, on devra en tenir compte », expliquait le coach.

Après cette victoire sans trembler face à la pire équipe de la ligue, San Antonio se déplace la nuit prochaine à Atlanta, avant de retrouver les Wizards, à Washington cette fois, dimanche.

Le temps de jeu rentre également en compte

« Et je ne sais pas ce que ça voudra dire parce que, encore une fois, on doit gérer le match de ce soir. Mais on lui doit aussi de garder une vue d’ensemble, et cela signifie qu’on a aussi un match demain. Donc, il ne jouera clairement pas les minutes habituelles », ajoutait encore Mitch Johnson.

Reste à voir combien de temps cette gestion sera maintenue, car elle pourrait peser dans la course aux trophées de fin de saison. Pour rappel, un joueur doit disputer au moins 65 rencontres pour être éligible.

Cette nuit, Victor Wembanyama a disputé son 14e match de la saison. Il en a déjà manqué douze, et il reste 56 matchs aux Spurs : il peut donc encore mathématiquement atteindre le seuil des 65. Mais cette règle est assortie d’un point moins connu : il faut jouer au moins 20 minutes lors de ces matchs, à l’exception de deux rencontres où le temps de jeu peut être compris entre 15 et 20 minutes.

Or contre Washington, il n’a été utilisé que 17 minutes. Victor Wembanyama n’a donc plus qu’un seul « joker » s’il veut rester pleinement dans la course aux distinctions de fin de campagne…