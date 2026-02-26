Victor Wembanyama en manque de sommeil et d’énergie… mais les Spurs compensent

Deuxième match de suite compliqué sur le plan offensif pour Victor Wembanyama. Face aux Pistons, le All-Star français avait certes fini avec 21 points mais à 6/16 au tir, se faisant bousculer par la rugueuse défense de Detroit.

Face aux Raptors, il s’est contenté de 12 points, à 3/12 au tir dont 1/6 de loin et semblait à court de jus…

« Je n’ai pas vraiment récupéré ce soir », a-t-il admis. « Avec tous les changements d’heure entre Los Angeles et ici, et mon arrivée tardive de Detroit, je n’étais pas concentré aujourd’hui. Je dois faire mieux pour suivre mon programme et dormir. Je n’ai pas pu dormir la nuit dernière. Oui, je n’étais pas en forme aujourd’hui. »

Affronter coup sur coup les Pistons puis les Raptors, deux des six meilleures défenses de NBA, n’était ainsi pas un cadeau pour un « Wemby » en manque d’énergie, qui n’a pas réussi à trouver de bonnes positions en attaque.

Toronto a ainsi constamment fermé sa raquette, envoyant de l’aide dès le premier dribble du Français pour l’arrêter.

« C’est ce qu’ils font. S’ils ne veulent pas que vous marquiez, ils ne vous laisseront pas marquer », a résumé le Français, qui a tenté de trouver du rythme à 3-points et à mi-distance, sans succès. Pour son coach, Mitch Johnson, c’est d’ailleurs l’une des forces des Raptors, « une équipe très physique qui sait mettre la pression ».

Assez de talent pour compenser

« Ils font un excellent travail pour vous pousser à accélérer le rythme et vous punissent généralement si vous jouez le un-contre-un », décrit l’entraîneur. « Ils sont très bons sur le ballon et ils se referment sur vous. »

La bonne nouvelle, pour San Antonio, c’est que même avec un Victor Wembanyama sur les rotules, ce dernier a tout de même fait le travail en défense, et l’effectif est assez dense pour compenser de l’autre côté du terrain.

Résultat : une 10e victoire de suite pour les Spurs, qui n’avaient plus connu une telle série depuis dix ans !

« Nous savons, et je pense que c’est assez évident cette année, que nous avons une équipe dense », conclut ainsi De’Aaron Fox. « Certains de nos joueurs ont manqué des matchs, mais nous avons quand même réussi à rester à flot et à gagner des matchs. Je ne pense pas que ce soit une surprise que lorsque quelqu’un passe une mauvaise soirée, même quelqu’un du calibre de Victor, nous ayons suffisamment de ressources pour surmonter cela. »

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 44 29:07 50.3 35.3 81.2 2.0 9.2 11.2 2.9 2.7 1.0 2.6 2.9 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.