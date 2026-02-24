Les 26 ballons perdus ont du mal à passer pour Ime Udoka

C’est peu dire que Houston a déroulé cette nuit face à une équipe du Jazz rapidement dépassée… et en mode « tanking » assumé. À +16 après 12 minutes, puis +21 à la pause, les Texans ont compté jusqu’à 33 points d’avance avant de relâcher la pression et de finalement s’imposer 125-105.

On aurait pu penser qu’Ime Udoka avait passé une bonne soirée dans l’ensemble, mais ce serait mal connaître l’exigence du coach de Houston, qui n’a pas du tout apprécié le manque de sérieux de ses joueurs ballon en main. Pour lui, les 26 ballons perdus (record de la franchise cette saison) resteront le gros point noir de la soirée.

« C’était de la négligence, tout simplement. Et ce n’était pas dû à la pression, à des traps ou à des blitz. On en a perdu neuf dès le premier quart-temps, donc cinq sur les sept premières possessions. Vous ne pouvez pas battre une vraie équipe, une meilleure équipe, avec un nombre aussi élevé », a déclaré Ime Udoka.

Une deuxième piqûre de rappel en deux jours

La stat est d’autant plus alarmante qu’elle intervient deux jours après un match où les Rockets ont flanché au Madison Square Garden après avoir compté 18 points d’avance dans le dernier acte. Et les 19 ballons perdus ce soir-là par Kevin Durant et sa troupe avaient déjà pesé très lourd à l’arrivée.

« On sortait d’un quatrième quart-temps contre New York où on avait déjà perdu neuf ballons. Là, je crois qu’on en était à 11 à la pause. On a insisté là-dessus, on a fait de la vidéo avant de revenir, et on a encore dû en perdre six dans le troisième quart-temps puis huit autres dans le quatrième. Ce n’est pas acceptable », a-t-il poursuivi.

Amen Thompson a mené la danse avec six « turnovers » à lui seul, suivi par Kevin Durant et Jabari Smith Jr, avec quatre chacun. Heureusement pour Houston, le premier a compensé par son efficacité en attaque (20 points à 8/9), le deuxième par ses 12 passes, et le troisième par son adresse extérieure (6/11) pour alimenter ses 31 points.

« 26 pertes de balle, c’est beaucoup trop, mais j’ai apprécié le sentiment d’urgence qu’on a montré pour faire circuler le ballon et marquer », a relativisé KD. « Je continue de penser que notre niveau de concentration aurait pu être meilleur. Surtout après le premier quart-temps, où on menait 38-22, et où ils sont revenus à cinq points trop vite, à mon goût et au nôtre. Ensuite, on a un peu accéléré le rythme. On doit simplement être meilleurs au début des deuxième et quatrième quarts-temps, surtout quand on mène de plus de dix points, pour ne pas se relâcher et penser que le match est gagné d’avance. On doit continuer de dominer et aller chercher la victoire. »

La victoire ne doit pas éclipser cette mauvaise habitude. Au-delà du résultat, les Rockets seront clairement attendus au tournant sur ce point par leur coach, dès demain soir, face aux Kings.