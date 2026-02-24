Matchs
Les 26 ballons perdus ont du mal à passer pour Ime Udoka

Publié le 24/02/2026 à 11:43
Publié le 24/02/2026 à 11:43
Modifié le 24/02/2026 à 14:01

Le coach des Rockets a très peu goûté au manque de vigilance de ses troupes, qui ont établi un triste record cette saison avec 26 « turnovers » dans leur large victoire face à Utah (125-105).

Ime UdokaC’est peu dire que Houston a déroulé cette nuit face à une équipe du Jazz rapidement dépassée… et en mode « tanking » assumé. À +16 après 12 minutes, puis +21 à la pause, les Texans ont compté jusqu’à 33 points d’avance avant de relâcher la pression et de finalement s’imposer 125-105.

On aurait pu penser qu’Ime Udoka avait passé une bonne soirée dans l’ensemble, mais ce serait mal connaître l’exigence du coach de Houston, qui n’a pas du tout apprécié le manque de sérieux de ses joueurs ballon en main. Pour lui, les 26 ballons perdus (record de la franchise cette saison) resteront le gros point noir de la soirée.

« C’était de la négligence, tout simplement. Et ce n’était pas dû à la pression, à des traps ou à des blitz. On en a perdu neuf dès le premier quart-temps, donc cinq sur les sept premières possessions. Vous ne pouvez pas battre une vraie équipe, une meilleure équipe, avec un nombre aussi élevé », a déclaré Ime Udoka.

Une deuxième piqûre de rappel en deux jours

La stat est d’autant plus alarmante qu’elle intervient deux jours après un match où les Rockets ont flanché au Madison Square Garden après avoir compté 18 points d’avance dans le dernier acte. Et les 19 ballons perdus ce soir-là par Kevin Durant et sa troupe avaient déjà pesé très lourd à l’arrivée.

« On sortait d’un quatrième quart-temps contre New York où on avait déjà perdu neuf ballons. Là, je crois qu’on en était à 11 à la pause. On a insisté là-dessus, on a fait de la vidéo avant de revenir, et on a encore dû en perdre six dans le troisième quart-temps puis huit autres dans le quatrième. Ce n’est pas acceptable », a-t-il poursuivi.

Amen Thompson a mené la danse avec six « turnovers » à lui seul, suivi par Kevin Durant et Jabari Smith Jr, avec quatre chacun. Heureusement pour Houston, le premier a compensé par son efficacité en attaque (20 points à 8/9), le deuxième par ses 12 passes, et le troisième par son adresse extérieure (6/11) pour alimenter ses 31 points.

« 26 pertes de balle, c’est beaucoup trop, mais j’ai apprécié le sentiment d’urgence qu’on a montré pour faire circuler le ballon et marquer », a relativisé KD. « Je continue de penser que notre niveau de concentration aurait pu être meilleur. Surtout après le premier quart-temps, où on menait 38-22, et où ils sont revenus à cinq points trop vite, à mon goût et au nôtre. Ensuite, on a un peu accéléré le rythme. On doit simplement être meilleurs au début des deuxième et quatrième quarts-temps, surtout quand on mène de plus de dix points, pour ne pas se relâcher et penser que le match est gagné d’avance. On doit continuer de dominer et aller chercher la victoire. »

La victoire ne doit pas éclipser cette mauvaise habitude. Au-delà du résultat, les Rockets seront clairement attendus au tournant sur ce point par leur coach, dès demain soir, face aux Kings.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Kevin Durant 53 36:40 50.7 40.9 88.1 0.5 4.9 5.4 4.5 3.2 0.8 0.9 2.0 25.9
Alperen Sengun 49 33:50 49.6 29.3 69.3 3.1 6.1 9.1 6.3 3.2 1.3 1.1 3.2 20.3
Amen Thompson 55 37:11 50.9 19.4 78.3 2.9 4.7 7.6 5.3 2.6 1.5 0.6 2.2 17.4
Jabari Smith Jr. 55 34:58 45.0 37.0 76.9 1.5 5.5 7.0 1.8 1.3 0.8 1.0 2.5 15.6
Reed Sheppard 56 24:38 42.9 39.0 79.0 0.3 2.3 2.6 3.0 1.4 1.4 0.6 2.0 12.7
Tari Eason 34 26:05 44.5 43.6 67.6 2.0 4.4 6.3 1.6 1.6 1.3 0.5 2.2 11.9
Steven Adams 32 22:49 50.4 0 58.0 4.5 4.1 8.6 1.5 1.1 0.7 0.6 1.7 5.8
Aaron Holiday 36 13:03 41.1 39.4 85.7 0.2 0.7 0.9 0.9 0.6 0.4 0.1 1.3 5.8
Josh Okogie 53 19:31 43.5 38.2 60.0 1.2 1.6 2.8 0.9 0.7 0.9 0.2 1.6 5.2
Clint Capela 50 11:44 52.0 0 57.5 2.1 2.3 4.4 0.5 0.4 0.5 0.8 0.8 3.6
Dorian Finney-smith 23 16:34 30.5 24.6 100.0 0.9 1.7 2.5 0.7 0.7 0.3 0.2 1.9 3.1
Jae'sean Tate 34 8:26 51.3 33.3 57.1 0.6 0.7 1.4 0.5 0.3 0.3 0.1 1.1 2.7
Jeff Green 19 4:25 45.5 41.7 100.0 0.1 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 2.2
Jd Davison 24 7:25 39.2 29.6 55.6 0.1 0.8 0.9 1.1 0.3 0.2 0.2 0.7 2.2
Isaiah Crawford 6 5:00 50.0 25.0 0 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 1.2

