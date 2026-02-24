Fin de saison pour Jusuf Nurkic, qui peut régler ses problèmes de cloison nasale

Utah continue de mettre ses intérieurs sur la touche à l’approche de cette fin de saison. Après Walker Kessler, touché à l’épaule dès le début du mois de novembre, puis Jaren Jackson Jr, opéré du genou, c’est au tour de Jusuf Nurkic de tirer un trait sur la fin de l’exercice 2025/26.

Le pivot bosnien va en effet subir une intervention chirurgicale ce mardi, pour corriger sa cloison nasale. Le joueur ressentait en effet une gêne depuis une fracture du nez datant de plusieurs années. Sa respiration et son sommeil s’étant dégradés au fil du temps, et une nouvelle opération a dû être programmée.

Une gêne de plus en plus… gênante

Le timing de ce passage sur la table d’opération interroge forcément alors que le « tanking » est au cœur des préoccupations d’Adam Silver, et alors que Jusuf Nurkic tournait à plus de 10 points, 10 rebonds et 4 passes décisives par match depuis le début de saison en tant que pivot titulaire suite au forfait de Walker Kessler.

« Il souffrait d’une grave déviation de la cloison nasale. Il a reçu quatre ou cinq coups au visage cette année. Sa récente maladie a aggravé la situation. C’est quelque chose qu’il devait faire depuis un certain temps déjà, il va donc s’en occuper », a justifié son coach, Will Hardy. « Nurk a joué un rôle important dans nos résultats cette année, et il aide notre équipe de nombreuses façons. »

Il y a dix jours, la NBA avait par ailleurs sanctionné le Jazz d’une lourde amende (500 000 dollars) pour punir sa gestion de Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr, rappelant qu’elle restait très attentive aux choix de ses franchises en cette fin de saison. En l’état, Will Hardy devrait finir la saison avec Kyle Filipowski, Kevin Love et le « two-way contract » Oscar Tshiebwe dans sa rotation intérieure, en relais de Lauri Markkanen.

Pas sûr qu’on revoie Jusuf Nurkic à Salt Lake City puisque le pivot de 31 ans sera « free agent » l’été prochain.

Jusuf Nurkić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DEN 62 17:47 44.6 0.0 63.6 2.0 4.1 6.2 0.8 3.3 0.8 1.4 1.1 6.9 2015-16 DEN 32 17:06 41.7 0.0 61.6 2.0 3.4 5.5 1.3 2.8 0.8 1.7 1.4 8.2 2016-17 DEN 45 17:56 50.7 49.6 2.0 3.8 5.8 1.3 2.0 0.6 1.8 0.8 8.0 2016-17 POR 20 29:12 50.8 0.0 66.0 3.3 7.1 10.4 3.2 3.7 1.3 3.1 1.9 15.2 2017-18 POR 79 26:26 50.5 0.0 63.0 2.4 6.6 9.0 1.8 3.1 0.8 2.3 1.4 14.3 2018-19 POR 72 27:25 50.8 10.3 77.3 3.4 7.0 10.4 3.2 3.5 1.0 2.3 1.4 15.6 2019-20 POR 8 31:38 49.5 20.0 88.6 2.9 7.4 10.3 4.0 4.9 1.4 2.4 2.0 17.6 2020-21 POR 37 23:47 51.4 40.0 61.9 2.3 6.6 9.0 3.4 2.8 1.0 2.0 1.1 11.5 2021-22 POR 56 28:12 53.5 26.8 69.0 3.0 8.1 11.1 2.8 3.4 1.1 2.6 0.6 15.0 2022-23 POR 52 26:45 51.9 36.1 66.1 2.2 6.9 9.1 2.9 3.6 0.8 2.3 0.8 13.3 2023-24 PHO 76 27:21 51.0 24.4 64.0 2.9 8.1 11.0 4.0 3.3 1.1 2.3 1.1 10.9 2024-25 PHO 25 23:41 45.4 32.2 69.6 1.8 7.3 9.2 1.9 3.1 0.9 2.3 0.6 8.6 2024-25 CHA 26 18:07 49.7 28.3 62.7 1.5 5.0 6.5 2.6 2.0 0.7 1.5 0.7 9.2 2025-26 UTA 41 26:25 50.3 35.2 54.9 2.6 7.8 10.4 4.8 3.3 1.3 2.5 0.5 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.