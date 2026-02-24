Pas de fausse note pour les Rockets face au Jazz

C’est une équipe du Jazz toujours amoindrie par la fin de saison de Jaren Jackson Jr. et de Jusuf Nurkic qui se rendait à Houston pour y défier les Rockets. Si les Texans mettent quelques minutes avant de se mettre en route, ils réussissent à rapidement creuser l’écart porté par un Jabari Smith Jr. (31 points, 12/17 au tir, 6/11 de loin) auteur de 14 points avec un joli 5/5 au tir pour débuter la partie. Autour de lui, Kevin Durant et Reed Sheppard se montrent aussi adroits et Houston mène 38-22 au terme d’un premier acte où le Jazz n’a réussi qu’une seule de ses douze tentatives derrière l’arc.

Le deuxième tir primé d’Utah arrive dès le début du deuxième quart-temps grâce à John Konchar. L’ancien des Grizzlies est suivi par Lauri Markkanen (29 points, 2 passes, 2 interceptions) qui se montre agressif vers le cercle pour ramener le Jazz à -10. Ce sursaut d’orgueil n’inquiète pas Houston qui, malgré ses nombreuses pertes de balle, arrive à passer un 18-2 pour prendre 21 points d’avance, le plus gros écart du match jusqu’ici (58-37).

Le passage au vestiaire ne calme pas Jabari Smith Jr. qui décoche une nouvelle flèche longue distance pour ouvrir le troisième quart-temps. À l’inverse, le Jazz continue de se montrer maladroit et ne peut pas empêcher de voir l’écart se creuser et compte plus de 30 points de retard après un tir à mi-distance de Jabari Smith Jr. et un panier primé de Kevin Durant sur transition (89-56). Sans surprise, le Jazz n’arrive pas à renverser le match dans le quatrième quart-temps et finit par s’incliner 125-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Jazz affreux de loin. Malgré un bon début de match, le Jazz s’est rapidement laissé distancer à cause de sa maladresse à 3-points. Les hommes de Will Hardy ont démarré la partie avec un 1/12 derrière l’arc et n’ont jamais réussi à régler la mire. La franchise de Salt Lake City finit avec un maigre 8/44 à 3-points, bien insuffisant pour espérer rivaliser avec les Rockets. Auteur de 29 points, Lauri Markkanen est le symbole de cette maladresse avec un 1 sur 10 de loin.

Jabari Smith Jr. et Amen Thompson reçus 5/5. À l’inverse du Jazz, les Rockets se sont montrés adroits dès le début de match. Le premier à se montrer fut Jabari Smith Jr. qui a réussi ses cinq premiers tirs. Malgré quelques échecs par la suite, l’ailier-fort finit la première période avec 22 points, ce qui lui permet d’égaler son record en carrière sur une mi-temps. Pour l’accompagner, Amen Thompson débute la partie également à 5/5 au tir. Au final, le jeune duo cumule 51 points à 20/26 au tir.

Une défaite au goût de victoire pour le Jazz. En cette fin de saison, le Jazz ne vise plus les places du »play-in”, mais plutôt le fond du classement. Sans Keyonte George, Jaren Jackson Jr. et Jusuf Nurkic, le Jazz a concédé un large revers. Une défaite qui rapproche un peu plus Utah des trois pires bilans de la Ligue. L’équipe entraînée par Will Hardy (18 victoires – 40 défaites) réduit son écart avec les Nets (15 victoires – 41 défaites), troisième pire bilan de NBA. Pour rappel, les trois pires équipes de NBA ont 14 % de chances d’obtenir le premier choix de la prochaine Draft.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.