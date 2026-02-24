Matchs
NBA
Matchs
NBA

Pas de fausse note pour les Rockets face au Jazz

Publié le 24/02/2026 à 7:01 Twitter Facebook

NBA – Portés par un très bon Jabari Smith Jr. auteur de 31 points à 12/17 au tir, les Rockets ont facilement triomphé du Jazz dans un match plié dès la mi-temps.

rockets jazz

C’est une équipe du Jazz toujours amoindrie par la fin de saison de Jaren Jackson Jr. et de Jusuf Nurkic qui se rendait à Houston pour y défier les Rockets. Si les Texans mettent quelques minutes avant de se mettre en route, ils réussissent à rapidement creuser l’écart porté par un Jabari Smith Jr. (31 points, 12/17 au tir, 6/11 de loin) auteur de 14 points avec un joli 5/5 au tir pour débuter la partie. Autour de lui, Kevin Durant et Reed Sheppard se montrent aussi adroits et Houston mène 38-22 au terme d’un premier acte où le Jazz n’a réussi qu’une seule de ses douze tentatives derrière l’arc.

Le deuxième tir primé d’Utah arrive dès le début du deuxième quart-temps grâce à John Konchar. L’ancien des Grizzlies est suivi par Lauri Markkanen (29 points, 2 passes, 2 interceptions) qui se montre agressif vers le cercle pour ramener le Jazz à -10. Ce sursaut d’orgueil n’inquiète pas Houston qui, malgré ses nombreuses pertes de balle, arrive à passer un 18-2 pour prendre 21 points d’avance, le plus gros écart du match jusqu’ici (58-37).

Le passage au vestiaire ne calme pas Jabari Smith Jr. qui décoche une nouvelle flèche longue distance pour ouvrir le troisième quart-temps. À l’inverse, le Jazz continue de se montrer maladroit et ne peut pas empêcher de voir l’écart se creuser et compte plus de 30 points de retard après un tir à mi-distance de Jabari Smith Jr. et un panier primé de Kevin Durant sur transition (89-56). Sans surprise, le Jazz n’arrive pas à renverser le match dans le quatrième quart-temps et finit par s’incliner 125-105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Le Jazz affreux de loin. Malgré un bon début de match, le Jazz s’est rapidement laissé distancer à cause de sa maladresse à 3-points. Les hommes de Will Hardy ont démarré la partie avec un 1/12 derrière l’arc et n’ont jamais réussi à régler la mire. La franchise de Salt Lake City finit avec un maigre 8/44 à 3-points, bien insuffisant pour espérer rivaliser avec les Rockets. Auteur de 29 points, Lauri Markkanen est le symbole de cette maladresse avec un 1 sur 10 de loin.

Jabari Smith Jr. et Amen Thompson reçus 5/5. À l’inverse du Jazz, les Rockets se sont montrés adroits dès le début de match. Le premier à se montrer fut Jabari Smith Jr. qui a réussi ses cinq premiers tirs. Malgré quelques échecs par la suite, l’ailier-fort finit la première période avec 22 points, ce qui lui permet d’égaler son record en carrière sur une mi-temps. Pour l’accompagner, Amen Thompson débute la partie également à 5/5 au tir. Au final, le jeune duo cumule 51 points à 20/26 au tir.

Une défaite au goût de victoire pour le Jazz. En cette fin de saison, le Jazz ne vise plus les places du »play-in”, mais plutôt le fond du classement. Sans Keyonte George, Jaren Jackson Jr. et Jusuf Nurkic, le Jazz a concédé un large revers. Une défaite qui rapproche un peu plus Utah des trois pires bilans de la Ligue. L’équipe entraînée par Will Hardy (18 victoires – 40 défaites) réduit son écart avec les Nets (15 victoires – 41 défaites), troisième pire bilan de NBA. Pour rappel, les trois pires équipes de NBA ont 14 % de chances d’obtenir le premier choix de la prochaine Draft.

Houston Rockets / 125 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jabari Smith Jr. 33 12/17 6/11 1/2 1 8 9 0 3 3 4 3 28 31 36
Amen Thompson 29 8/8 0/0 4/5 0 7 7 3 2 2 6 1 17 20 26
Kevin Durant 34 7/13 4/6 0/0 2 3 5 12 0 1 4 1 28 18 27
Alperen Sengun 36 7/12 0/1 2/2 2 7 9 9 3 1 3 2 3 16 29
Tari Eason 32 5/12 1/5 0/0 2 8 10 4 1 1 3 1 7 11 17
Reed Sheppard 23 5/9 5/9 0/0 0 2 2 4 4 1 3 0 3 15 15
Aaron Holiday 6 2/2 1/1 2/2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 7 9
Dorian Finney-Smith 20 1/4 1/4 0/0 0 4 4 0 4 0 1 0 -5 3 3
Clint Capela 10 1/3 0/0 0/0 2 1 3 1 0 0 1 0 8 2 3
Josh Okogie 13 1/4 0/2 0/0 0 1 1 1 2 1 1 0 4 2 1
Jeff Green 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
Isaiah Crawford 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Total 49/85 18/40 9/11 9 43 52 34 20 10 26 8 125
Utah Jazz / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Lauri Markkanen 32 10/23 1/10 8/8 2 1 3 2 0 2 2 0 -14 29 21
Isaiah Collier 30 4/16 0/5 9/10 0 1 1 3 3 2 0 0 -30 17 10
Kyle Filipowski 24 4/10 1/2 4/6 2 3 5 4 4 5 6 1 -24 13 14
Airious Bailey 27 2/9 0/2 0/0 3 5 8 0 0 2 0 0 -26 4 7
Cody Williams 14 1/3 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 2 0
Brice Sensabaugh 32 10/15 4/8 2/3 1 2 3 1 1 0 1 0 -2 26 23
Kevin Love 24 2/8 1/6 0/0 2 7 9 4 0 0 0 1 4 5 13
John Konchar 24 2/4 1/3 0/0 2 2 4 2 0 3 1 0 4 5 11
Svi Mykhailiuk 11 1/3 0/2 1/1 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 3 2
Vince Williams Jr. 8 0/4 0/4 1/2 1 2 3 1 1 1 1 0 -1 1 0
Elijah Harkless 14 0/3 0/2 0/0 0 0 0 4 1 2 0 0 9 0 3
Total 36/98 8/44 25/30 13 23 36 22 10 17 11 2 105

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET103
SAS114
MEM114
SAC123
HOU125
UTH105

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Utah Jazz en 1 clic

Houston Rockets en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes