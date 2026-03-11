Sans pitié, les Pistons se vengent méchamment des Nets

Assurément toujours vexés par leur défaite de samedi à la maison contre les Nets, même sans Cade Cunningham, les Pistons n’ont pas fait dans la dentelle pour la « revanche » : avantage pris dès le départ et conservé jusqu’à la fin, écart monté à +43 et victoire dans les très grandes largeurs (138-100) au Barclays Center.

Il n’y a donc pas eu le moindre suspense dans cet affrontement entre le leader et l’antépénultième de la conférence Est. Avec, dès les premières minutes, la forte domination à l’intérieur de Jalen Duren, couplée à la partition parfaite de Cade Cunningham, au scoring et à la passe mais surtout sans le moindre déchet au shoot ou avec le ballon.

Du côté de Brooklyn, on « s’accrochait » grâce à des points de Michael Porter Jr. et pas mal de lancers-francs, sauf que le manque de réussite à 3-points était bien trop handicapant pour espérer quoi que ce soit face à ce collectif de Detroit en totale démonstration, sur jeu rapide comme sur jeu placé. Seul le « poster » de Josh Minott sur Isaiah Stewart aura réveillé la salle.

Vu l’écart, il ne fallait pas s’attendre à grand-chose en seconde période et les Pistons ont donc pu gérer tranquillement le match et ainsi ouvrir leur banc. Le tandem Cunningham/Duren soigne ses stats, Duncan Robinson et Marcus Sasser se joignent à la fête, Michael Porter Jr. met ses points dans le vide, puis ce sont Ron Holland II et Daniss Jenkins qui profitent du « garbage time » pour se montrer à leur avantage.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Detroit se relance. Que ce succès était précieux et important pour les Pistons… Même si l’adversité n’était pas là, il fallait agir de façon professionnelle et signer un match plein, pour pouvoir reprendre confiance après les quatre défaites subies à la suite (la pire série de leur saison). Jamais inquiétés, ils ont fait le boulot et pu offrir des minutes à tout leur effectif, dominant en plus dans tous les compartiments du jeu. Sur le plan comptable, c’est une bonne opération avec la défaite conjuguée des Celtics et, sur le plan du collectif, c’est aussi le genre de match qui permet de repartir comme il se doit vers l’avant.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.