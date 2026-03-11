Matchs
NBA
Matchs
NBA

Sans pitié, les Pistons se vengent méchamment des Nets

Publié le 11/03/2026 à 6:19 Twitter Facebook

Après quatre défaites de suite, les Pistons se relancent enfin en infligeant une correction (138-100) aux Nets, qui les avaient battus samedi dernier.

Assurément toujours vexés par leur défaite de samedi à la maison contre les Nets, même sans Cade Cunningham, les Pistons n’ont pas fait dans la dentelle pour la « revanche » : avantage pris dès le départ et conservé jusqu’à la fin, écart monté à +43 et victoire dans les très grandes largeurs (138-100) au Barclays Center.

Il n’y a donc pas eu le moindre suspense dans cet affrontement entre le leader et l’antépénultième de la conférence Est. Avec, dès les premières minutes, la forte domination à l’intérieur de Jalen Duren, couplée à la partition parfaite de Cade Cunningham, au scoring et à la passe mais surtout sans le moindre déchet au shoot ou avec le ballon.

Du côté de Brooklyn, on « s’accrochait » grâce à des points de Michael Porter Jr. et pas mal de lancers-francs, sauf que le manque de réussite à 3-points était bien trop handicapant pour espérer quoi que ce soit face à ce collectif de Detroit en totale démonstration, sur jeu rapide comme sur jeu placé. Seul le « poster » de Josh Minott sur Isaiah Stewart aura réveillé la salle.

Vu l’écart, il ne fallait pas s’attendre à grand-chose en seconde période et les Pistons ont donc pu gérer tranquillement le match et ainsi ouvrir leur banc. Le tandem Cunningham/Duren soigne ses stats, Duncan Robinson et Marcus Sasser se joignent à la fête, Michael Porter Jr. met ses points dans le vide, puis ce sont Ron Holland II et Daniss Jenkins qui profitent du « garbage time » pour se montrer à leur avantage.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Detroit se relance. Que ce succès était précieux et important pour les Pistons… Même si l’adversité n’était pas là, il fallait agir de façon professionnelle et signer un match plein, pour pouvoir reprendre confiance après les quatre défaites subies à la suite (la pire série de leur saison). Jamais inquiétés, ils ont fait le boulot et pu offrir des minutes à tout leur effectif, dominant en plus dans tous les compartiments du jeu. Sur le plan comptable, c’est une bonne opération avec la défaite conjuguée des Celtics et, sur le plan du collectif, c’est aussi le genre de match qui permet de repartir comme il se doit vers l’avant.

Brooklyn Nets / 100 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 22 7/14 1/6 4/4 1 1 2 1 4 1 3 0 -31 19 13
Drake Powell 23 3/6 2/5 2/2 0 1 1 0 1 0 0 0 -32 10 8
Noah Clowney 18 2/7 1/4 4/4 1 2 3 1 4 1 1 0 -25 9 8
Nicolas Claxton 21 0/2 0/0 2/2 1 3 4 4 1 0 1 0 -26 2 7
Nolan Traoré 16 1/6 0/2 0/0 1 1 2 2 2 0 2 0 -19 2 -1
Jalen Wilson 25 5/11 3/8 1/3 0 3 3 0 4 0 0 0 -4 14 9
Danny Wolf 28 2/6 2/4 7/9 1 7 8 2 3 0 1 3 -12 13 19
Ben Saraf 20 2/2 0/0 6/6 0 2 2 6 4 1 2 0 -13 10 17
Josh Minott 21 3/8 1/5 2/2 2 1 3 0 0 0 3 0 -13 9 4
Tyson Etienne 12 2/3 2/3 1/2 0 0 0 3 2 0 1 0 -6 7 7
Chaney Johnson 22 2/3 1/1 0/0 0 1 1 1 3 0 1 0 -3 5 5
E.J. Liddell 12 0/1 0/0 0/0 0 2 2 3 1 0 2 1 -6 0 3
Total 29/69 13/38 29/34 7 24 31 23 29 3 17 4 100
Detroit Pistons / 138 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jalen Duren 23 9/10 0/0 8/10 0 4 4 2 4 2 0 2 23 26 33
Cade Cunningham 26 8/10 4/5 1/3 1 2 3 15 3 1 2 0 37 21 34
Duncan Robinson 16 6/6 3/3 0/0 1 2 3 1 3 0 0 0 13 15 19
Marcus Sasser 20 5/7 4/5 0/0 0 3 3 1 1 1 0 0 31 14 17
Tobias Harris 22 1/5 0/3 0/0 0 2 2 3 2 0 1 0 23 2 2
Ronald Holland II 30 5/13 1/6 5/6 1 2 3 2 3 0 1 0 13 16 11
Daniss Jenkins 22 4/10 1/2 5/5 0 3 3 6 2 4 3 0 1 14 18
Javonte Green 23 2/5 1/2 3/4 0 4 4 0 1 3 0 0 19 8 11
Paul Reed 8 2/2 0/0 4/6 2 2 4 0 1 1 1 0 0 8 10
Kevin Huerter 22 3/8 1/4 0/0 2 1 3 4 2 0 0 0 19 7 9
Isaiah Stewart 22 2/7 0/1 0/0 3 5 8 1 0 0 0 1 14 4 9
Chaz Lanier 6 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 2 0 0 0 -3 3 3
Total 48/85 16/32 26/34 10 30 40 36 24 12 8 3 138

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

PHI139
MEM129
BRO100
DET138
MIA150
WAS129
ATL124
DAL112
HOU113
TOR99
MIL114
PHO129
SAS125
BOS116
GSW124
CHI130
POR101
CHA103
SAC114
IND109
LAL99
MIN84

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Redactor Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Brooklyn Nets en 1 clic

Detroit Pistons en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes