Les shooteurs des Suns se défoulent à Milwaukee

Début de « road trip » bien négocié pour les Suns. À Milwaukee, ils ont pu compter sur les bonnes sorties de Devin Booker (27 points et 7 passes), Jalen Green (25) et Royce O’Neale (21) pour s’imposer sans beaucoup de difficulté (114-129). Et ce, malgré la grosse production de Kyle Kuzma (33 points) ou les 22 points chacun de Giannis Antetokounmpo et Myles Turner.

Une rencontre marquée par un gros niveau d’adresse générale, matérialisé notamment par les 24 paniers primés inscrits par les visiteurs (24/51). Toute la soirée durant, les locaux ont eu du mal à défendre cette ligne à 7m25 et à faire face aux cinq « small ball » proposés par leurs adversaires.

Dans un match marqué par 16 égalités et 12 changements de leader au score, il a fallu attendre le quatrième quart-temps (97-100) pour voir les choses se décider. Jalen Green, qui s’est fait remarquer plus tôt dans le match en « crossant » et en chambrant Ousmane Dieng, s’est notamment enfoncé dans la défense adverse pour trouver un Collin Gillespie ouvert derrière l’arc (97-107).

Le show Kyle Kuzma n’a pas suffi

Un tir et un écart qui s’est creusé auxquels Kyle Kuzma n’a pas été en mesure de répondre. Celui-ci, dans le troisième quart-temps, avait signé un véritable festival derrière l’arc, en alignant 11 points de suite, et s’offrant pour l’occasion un moyen de passer le cap des 10 000 unités en carrière.

Cette séquence-ci avait déjà donné le sentiment que les Bucks étaient en capacité de marquer, mais pas de stopper les réponses adverses. Et quand leur attaque a été moins productive, comme dans ce dernier quart-temps (seulement 17 points), les choses se sont naturellement compliquées.

Au milieu de cette période, Giannis Antetokounmpo a manqué la cible sous le cercle. Un raté spontanément sanctionné en transition par les Suns et Royce O’Neale (108-119). Les locaux ont par la suite gâché trop de munitions pour revenir (airball de Cam Thomas…), tandis que les visiteurs ont pu rester en contrôle jusqu’au bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Taurean Prince a rejoué. À la mi-novembre, les Bucks perdaient Taurean Prince pour une durée indéterminée à cause d’une hernie au niveau des cervicales. Opéré, l’ailier a rejoué son premier match depuis cette période et cette opération. En 18 minutes, il a manqué l’intégralité de ses tentatives (0/4), dont un très bon tir ouvert à 4 minutes de la fin, et n’a pas marqué. Titulaire la saison passée, il tournait à un peu plus de 8 points de moyenne avec 44% de réussite à 3-points.

– Les Suns restent dans la course à la 6e place. Seulement deux victoires séparent les 3e à l’Ouest, les Rockets (40v-24d), et les 7e, les Suns (38v-27d). Ces derniers, en signant cette troisième victoire de suite, menacent directement les Nuggets (39v-26d) qui, eux, sont dans une moins bonne dynamique. L’enjeu : éviter cette 7e place synonyme de play-in potentiellement face aux Clippers ou aux Warriors. À l’Est, les Bucks (27v-37d) s’éloignent un peu plus de la 10e place occupée par les Hornets (33v-33d)…

