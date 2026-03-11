Matchs
Les shooteurs des Suns se défoulent à Milwaukee

NBA – Derrière le trio Devin Booker – Jalen Green – Royce O’Neale et 24 paniers à 3-points, les Suns l’ont emporté sur le parquet des Bucks (114-129).

suns devin bookerDébut de « road trip » bien négocié pour les Suns. À Milwaukee, ils ont pu compter sur les bonnes sorties de Devin Booker (27 points et 7 passes), Jalen Green (25) et Royce O’Neale (21) pour s’imposer sans beaucoup de difficulté (114-129). Et ce, malgré la grosse production de Kyle Kuzma (33 points) ou les 22 points chacun de Giannis Antetokounmpo et Myles Turner.

Une rencontre marquée par un gros niveau d’adresse générale, matérialisé notamment par les 24 paniers primés inscrits par les visiteurs (24/51). Toute la soirée durant, les locaux ont eu du mal à défendre cette ligne à 7m25 et à faire face aux cinq « small ball » proposés par leurs adversaires.

Dans un match marqué par 16 égalités et 12 changements de leader au score, il a fallu attendre le quatrième quart-temps (97-100) pour voir les choses se décider. Jalen Green, qui s’est fait remarquer plus tôt dans le match en « crossant » et en chambrant Ousmane Dieng, s’est notamment enfoncé dans la défense adverse pour trouver un Collin Gillespie ouvert derrière l’arc (97-107).

Le show Kyle Kuzma n’a pas suffi

Un tir et un écart qui s’est creusé auxquels Kyle Kuzma n’a pas été en mesure de répondre. Celui-ci, dans le troisième quart-temps, avait signé un véritable festival derrière l’arc, en alignant 11 points de suite, et s’offrant pour l’occasion un moyen de passer le cap des 10 000 unités en carrière.

Cette séquence-ci avait déjà donné le sentiment que les Bucks étaient en capacité de marquer, mais pas de stopper les réponses adverses. Et quand leur attaque a été moins productive, comme dans ce dernier quart-temps (seulement 17 points), les choses se sont naturellement compliquées.

Au milieu de cette période, Giannis Antetokounmpo a manqué la cible sous le cercle. Un raté spontanément sanctionné en transition par les Suns et Royce O’Neale (108-119). Les locaux ont par la suite gâché trop de munitions pour revenir (airball de Cam Thomas…), tandis que les visiteurs ont pu rester en contrôle jusqu’au bout.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Taurean Prince a rejoué. À la mi-novembre, les Bucks perdaient Taurean Prince pour une durée indéterminée à cause d’une hernie au niveau des cervicales. Opéré, l’ailier a rejoué son premier match depuis cette période et cette opération. En 18 minutes, il a manqué l’intégralité de ses tentatives (0/4), dont un très bon tir ouvert à 4 minutes de la fin, et n’a pas marqué. Titulaire la saison passée, il tournait à un peu plus de 8 points de moyenne avec 44% de réussite à 3-points.

Les Suns restent dans la course à la 6e place. Seulement deux victoires séparent les 3e à l’Ouest, les Rockets (40v-24d), et les 7e, les Suns (38v-27d). Ces derniers, en signant cette troisième victoire de suite, menacent directement les Nuggets (39v-26d) qui, eux, sont dans une moins bonne dynamique. L’enjeu : éviter cette 7e place synonyme de play-in potentiellement face aux Clippers ou aux Warriors. À l’Est, les Bucks (27v-37d) s’éloignent un peu plus de la 10e place occupée par les Hornets (33v-33d)…

Milwaukee Bucks / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kyle Kuzma 38 12/21 6/10 3/4 0 3 3 3 2 2 2 1 -16 33 30
Giannis Antetokounmpo 32 10/18 0/1 2/5 2 4 6 3 3 1 4 0 -12 22 17
Myles Turner 32 7/13 5/8 3/3 2 7 9 3 1 1 2 0 -2 22 27
Ryan Rollins 41 4/8 2/6 4/4 0 3 3 7 3 1 5 0 -6 14 16
Ousmane Dieng 36 5/8 2/4 0/0 3 7 10 4 3 1 1 0 -8 12 23
Cam Thomas 15 3/6 0/2 2/4 0 0 0 4 0 0 0 0 -9 8 7
A.J. Green 15 1/2 1/2 0/0 0 3 3 2 1 0 0 0 -12 3 7
Taurean Prince 18 0/4 0/3 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 -6 0 -1
Pete Nance 12 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 0 0 2 0 -5 0 -2
Andre Jackson Jr. 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Total 42/82 16/38 14/20 8 31 39 26 13 6 16 1 114
Phoenix Suns / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Devin Booker 34 10/21 4/7 3/4 0 5 5 7 2 1 1 0 12 27 27
Jalen Green 33 10/20 3/10 2/2 0 4 4 5 1 0 3 0 8 25 21
Royce O'Neale 32 7/11 7/11 0/0 0 5 5 4 3 2 2 0 8 21 26
Collin Gillespie 31 4/9 4/9 0/0 2 7 9 9 1 3 2 0 11 12 26
Oso Ighodaro 21 4/4 0/0 0/0 1 3 4 2 4 0 1 0 17 8 13
Grayson Allen 26 4/8 2/5 2/3 1 2 3 3 2 0 1 0 13 12 12
Khaman Maluach 15 4/5 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -2 8 6
Haywood Highsmith 13 2/3 2/3 0/0 0 2 2 1 1 1 0 0 -1 6 9
Jordan Goodwin 13 2/3 2/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 4 6 8
Rasheer Fleming 17 1/4 0/1 2/2 4 2 6 0 2 1 0 0 11 4 8
Ryan Dunn 5 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 -6 0 0
Total 48/89 24/51 9/11 8 31 39 33 19 9 11 0 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

