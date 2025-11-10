Les Bucks perdent Taurean Prince pour une durée indéterminée

Sale nouvelle pour les Bucks, puisque l'on apprend par ESPN que Taurean Prince rejoint l'infirmerie et, ce, pour une durée indéterminée. Arrêté depuis une semaine, il souffre en l'occurrence d'une hernie au niveau des cervicales et on se rappelle que Tyson Chandler et surtout Emeka Okafor avaient souffert de la même blessure, par le passé.

C'est évidemment un vrai coup dur pour la franchise du Wisconsin et pour l'ailier de 31 ans, qui fait partie des shooteurs les plus fiables de NBA depuis son arrivée à Milwaukee, en 2024 : 8 points de moyenne, à près de 44% de réussite à 3-points.

Prolongé pour deux ans durant l'été, Taurean Prince sortait désormais du banc après avoir été titulaire avec les Bucks pendant toute la saison dernière. Sans lui, Kyle Kuzma et Amir Coffey ont vu leur temps de jeu augmenter depuis deux matchs, en rotation de Giannis Antetokounmpo et AJ Green.

Taurean Prince Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 ATL 59 17 40.0 32.4 78.7 0.4 2.2 2.7 0.9 1.6 0.7 1.0 0.5 5.7 2017-18 ATL 82 30 42.6 38.5 84.4 0.6 4.1 4.7 2.6 2.0 1.0 2.3 0.5 14.1 2018-19 ATL 55 28 44.1 39.0 81.9 0.4 3.2 3.6 2.1 2.6 1.0 1.8 0.3 13.5 2019-20 BRK 64 29 37.6 33.9 79.8 0.8 5.2 6.0 1.8 2.5 0.9 2.0 0.4 12.1 2020-21 * All Teams 41 22 40.1 40.0 85.5 0.5 3.0 3.5 1.9 1.8 0.7 1.1 0.6 9.5 2020-21 * CLE 29 24 39.9 41.5 83.7 0.6 3.1 3.7 2.4 1.9 0.7 1.2 0.5 10.1 2020-21 * BRK 12 18 40.5 35.1 88.9 0.2 2.7 2.8 0.6 1.8 0.7 0.9 0.7 8.1 2021-22 MIN 69 17 45.4 37.6 75.6 0.4 2.1 2.5 1.0 1.7 0.7 0.8 0.3 7.3 2022-23 MIN 54 22 46.7 38.1 84.4 0.3 2.2 2.4 1.6 2.3 0.5 1.3 0.3 9.1 2023-24 LAL 78 27 44.2 39.6 73.5 0.3 2.7 2.9 1.5 1.9 0.7 0.9 0.4 8.9 2024-25 MIL 80 27 45.7 43.9 81.3 0.4 3.2 3.6 1.9 2.1 0.9 1.0 0.2 8.2 2025-26 MIL 6 21 55.6 52.6 100.0 0.0 1.7 1.7 1.2 2.2 0.8 0.7 0.3 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.