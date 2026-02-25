Matchs
Stats & Highlights | Les Hornets ne font qu’une bouchée des Bulls

Moussa Diabaté était de retour dans le cinq majeur des Hornets, et Coby White a pu faire ses grands débuts avec sa nouvelle équipe… pour donner la leçon aux Bulls !

Coby WhiteAprès cinq matchs d’absence, Joel Embiid (27 points) était de retour et ça a permis aux Sixers de passer une soirée tranquille face aux Pacers, grâce aussi à Tyrese Maxey (32 points) et VJ Edgecombe (23 points).

Les Nets et les Mavericks sont arrivés tardivement à New York à cause de la météo, mais c’est Dallas qui est reparti avec la victoire derrière un gros apport de son banc avec notamment 22 points de Marvin Bagley III ou encore 19 points et 10 passes décisives de Brandon Williams. Nolan Traoré finit lui avec 8 points (4/11) et 6 passes.

Avec le retour de ses suspendus, Charlotte ne fait qu’une bouchée de Chicago avec 23 points de Brandon Miller. Moussa Diabaté compile 9 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres alors que Matas Buzelis (32 points) est le seul joueur des Bulls à surnager, Guerschon Yabusele terminant avec 11 points et 4 rebonds. Coby White (10 points, 4 passes) a lui fait ses grands débuts pour les Hornets… face à son ancienne équipe donc.

Toujours sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ne lâchent pas leurs espoirs de play-in, et ils s’imposent face au Heat avec 32 points, 7 rebonds et 7 passes décisives de Kevin Porter Jr.

Rudy Gobert (10 points, 19 rebonds, 2 contres) de retour de suspension, les Wolves l’emportent de leur côté chez les Blazers, derrière 34 points d’Anthony Edwards mais surtout l’efficacité de Jaden McDaniels (29 points).

Atlanta – Washington
Toronto – Oklahoma City
Cleveland – New York
New Orleans – Golden State
Phoenix – Boston
LA Lakers – Orlando

Indiana – Philadelphie : 114-135

Indiana Pacers / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Andrew Nembhard 28 8/17 3/9 4/5 1 0 1 3 1 1 3 0 -23 23 15
Kam Jones 29 5/11 3/5 0/0 1 5 6 3 3 1 0 0 10 13 17
Ben Sheppard 29 4/12 2/6 2/2 1 2 3 0 3 2 3 0 -17 12 6
Jarace Walker 32 3/13 0/5 2/2 4 6 10 6 0 1 2 1 -16 8 14
Jay Huff 25 2/7 0/4 0/0 0 4 4 4 3 1 1 1 -13 4 8
Micah Potter 23 9/11 3/5 2/3 1 2 3 3 3 1 1 2 -8 23 28
Quenton Jackson 28 4/7 2/5 5/5 0 2 2 1 2 0 0 0 -24 15 15
Kobe Brown 31 3/10 0/4 3/3 4 6 10 4 2 0 4 0 -12 9 12
T.J. McConnell 15 3/7 0/0 1/2 0 2 2 3 2 1 2 0 -2 7 6
Total 41/95 13/43 19/22 12 29 41 27 19 8 16 4 114
Philadelphia 76ers / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tyrese Maxey 34 10/22 2/8 10/10 1 8 9 8 2 2 2 1 21 32 38
Joel Embiid 26 11/17 1/4 4/5 1 5 6 5 2 0 4 1 -1 27 28
VJ Edgecombe 30 9/13 2/4 3/3 1 6 7 4 2 2 1 0 27 23 31
Kelly Oubre Jr. 28 5/8 2/3 0/0 0 4 4 2 2 1 2 0 4 12 14
Dominick Barlow 20 0/0 0/0 0/2 1 2 3 1 1 0 0 0 22 0 2
Quentin Grimes 27 6/11 1/4 2/3 0 2 2 2 2 2 1 0 26 15 14
Trendon Watford 15 6/7 0/1 0/0 0 4 4 2 2 0 0 2 -3 12 19
Adem Bona 15 3/3 0/0 0/0 1 4 5 3 2 2 1 1 27 6 16
Andre Drummond 7 1/3 0/1 0/0 1 2 3 0 0 1 0 0 -5 2 4
Cameron Payne 16 1/4 0/2 0/0 0 0 0 1 3 1 1 0 -3 2 0
Dalen Terry 5 0/1 0/0 2/2 0 0 0 1 1 1 0 0 -4 2 3
Justin Edwards 7 1/2 0/1 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 -5 2 3
Jabari Walker 10 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 1 1 1 0 -1 0 0
Total 53/92 8/29 21/25 6 38 44 30 21 14 13 5 135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Brooklyn – Dallas : 114-123

Brooklyn Nets / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Michael Porter Jr. 33 9/16 2/6 6/6 0 0 0 3 2 0 1 0 -4 26 21
Noah Clowney 33 6/9 4/5 6/10 0 5 5 0 3 1 0 1 3 22 22
Nicolas Claxton 32 7/10 0/0 2/3 1 3 4 9 2 3 1 0 6 16 27
Nolan Traoré 28 4/11 0/3 0/0 1 2 3 6 5 3 3 1 2 8 11
Egor Demin 28 1/7 1/6 0/0 0 5 5 2 2 1 0 0 3 3 5
Terance Mann 19 6/9 2/3 3/4 0 1 1 3 0 0 0 0 -13 17 17
Ochai Agbaji 16 3/5 3/4 0/0 1 2 3 2 1 1 0 0 -7 9 13
Day'Ron Sharpe 16 3/7 0/0 1/2 1 1 2 1 3 1 2 0 -15 7 4
Danny Wolf 14 1/3 1/3 1/2 1 2 3 2 3 0 3 0 -10 4 3
Drake Powell 21 1/3 0/2 0/0 0 2 2 1 0 1 1 0 -10 2 3
Total 41/80 13/32 19/27 5 23 28 29 21 11 11 2 114
Dallas Mavericks / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Naji Marshall 36 7/13 0/0 7/9 1 4 5 7 1 1 1 0 12 21 25
P.J. Washington 30 5/8 1/3 2/2 0 4 4 2 1 0 2 1 1 13 15
Max Christie 29 5/12 1/5 2/2 1 6 7 0 1 0 1 0 5 13 12
Daniel Gafford 17 3/5 0/0 3/3 2 2 4 1 5 1 0 1 -5 9 14
Khris Middleton 12 2/4 0/2 2/2 3 2 5 1 0 1 2 0 0 6 9
Marvin Bagley III 19 10/13 0/0 2/4 1 4 5 1 3 0 1 0 5 22 22
Brandon Williams 29 9/11 1/2 0/0 0 1 1 10 3 0 4 2 11 19 26
Klay Thompson 23 6/12 5/10 0/0 1 1 2 2 0 0 1 0 11 17 14
Caleb Martin 23 1/4 0/1 1/2 0 5 5 2 3 1 0 0 1 3 7
Dwight Powell 9 0/0 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 0 0 9 0 2
Tyus Jones 11 0/0 0/0 0/0 0 4 4 0 1 1 3 0 -5 0 2
AJ Johnson 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miles Kelly 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 48/82 8/23 19/24 10 34 44 26 19 5 15 4 123

Chicago – Charlotte : 99-131

Chicago Bulls / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Matas Buzelis 33 13/19 6/11 0/0 1 6 7 2 2 1 2 0 -7 32 34
Guerschon Yabusele 27 3/8 3/7 2/2 2 2 4 1 2 2 1 0 -9 11 12
Patrick Williams 26 4/6 3/5 0/0 1 1 2 1 0 0 4 0 -4 11 8
Josh Giddey 26 3/11 0/2 2/3 0 2 2 5 1 2 5 0 -22 8 3
Isaac Okoro 27 1/6 1/5 4/4 1 1 2 2 0 1 0 0 -33 7 7
Collin Sexton 28 4/9 2/5 0/0 0 2 2 1 3 2 2 0 -16 10 8
Nick Richards 22 2/5 0/0 2/2 3 2 5 0 1 0 1 0 -22 6 7
Rob Dillingham 23 2/9 0/2 2/2 1 4 5 5 2 0 3 0 -21 6 6
Leonard Miller 5 2/2 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 5 7
Tre Jones 20 1/7 0/2 1/2 0 2 2 1 1 1 0 0 -25 3 0
Lachlan Olbrich 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 35/82 16/40 13/15 9 24 33 18 12 9 19 1 99
Charlotte Hornets / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Brandon Miller 25 9/16 5/9 0/0 1 4 5 3 2 2 6 1 16 23 21
Kon Knueppel 22 7/12 3/6 4/4 1 0 1 2 2 2 0 0 24 21 21
Miles Bridges 22 6/11 4/7 0/0 1 6 7 2 0 2 2 1 19 16 21
LaMelo Ball 23 6/16 4/12 0/0 0 3 3 7 3 1 2 0 31 16 15
Moussa Diabate 31 4/4 0/0 1/2 3 4 7 5 1 3 0 3 22 9 26
Grant Williams 19 3/5 2/4 3/3 1 3 4 2 2 0 1 0 19 11 14
Josh Green 17 4/6 3/5 0/0 2 2 4 0 1 0 1 0 21 11 12
Coby White 16 4/9 2/4 0/0 1 2 3 4 1 1 2 0 20 10 11
Tre Mann 8 3/5 1/2 0/0 0 4 4 1 0 1 0 1 -2 7 12
Pat Connaughton 13 2/7 1/5 0/0 1 2 3 0 1 0 1 0 -9 5 2
Xavier Tillman 7 1/3 0/2 0/0 2 1 3 0 0 0 0 0 -6 2 3
Ryan Kalkbrenner 17 0/0 0/0 0/0 1 0 1 1 0 0 0 2 10 0 4
Sion James 20 0/1 0/1 0/0 0 1 1 4 1 1 1 0 -5 0 4
Total 49/95 25/57 8/9 14 32 46 31 14 13 16 8 131

Milwaukee – Miami : 128-117

Milwaukee Bucks / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Porter Jr. 37 11/20 2/4 8/8 3 4 7 7 2 2 1 1 10 32 39
Ryan Rollins 37 9/16 1/2 2/2 0 4 4 5 2 2 4 1 4 21 22
Kyle Kuzma 25 7/16 3/7 2/4 1 3 4 0 0 1 2 0 -6 19 11
A.J. Green 28 2/6 2/6 2/2 1 4 5 4 5 1 0 0 12 8 14
Myles Turner 19 1/5 0/3 0/0 0 5 5 0 0 2 0 1 -4 2 6
Bobby Portis 24 8/14 5/10 0/0 1 1 2 1 3 0 1 0 18 21 17
Ousmane Dieng 22 4/6 3/3 0/0 1 5 6 1 2 2 0 0 5 11 18
Jericho Sims 29 4/4 0/0 0/0 3 7 10 5 4 0 2 0 15 8 21
Cam Thomas 19 2/10 0/4 2/3 0 3 3 2 2 0 0 0 1 6 2
Total 48/97 16/39 16/19 10 36 46 25 20 10 10 3 128
Miami Heat / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Norman Powell 30 6/14 3/8 11/14 1 5 6 0 1 1 6 0 -8 26 16
Bam Adebayo 31 8/19 2/8 0/0 2 7 9 2 3 1 1 1 -3 18 19
Andrew Wiggins 29 5/12 4/8 2/4 3 5 8 5 2 1 0 3 -4 16 24
Pelle Larsson 36 3/6 0/3 4/4 2 4 6 5 4 0 2 0 -9 10 16
Davion Mitchell 28 3/4 2/3 0/0 0 6 6 8 4 1 1 0 3 8 21
Tyler Herro 26 5/17 3/9 1/1 0 2 2 6 0 0 3 1 -20 14 8
Kel'el Ware 19 5/8 1/3 3/4 3 5 8 0 2 1 0 0 -9 14 19
Jaime Jaquez Jr. 22 4/9 1/3 0/0 1 1 2 3 0 0 2 0 2 9 7
Kasparas Jakučionis 10 1/3 0/1 0/0 2 1 3 1 2 0 1 0 -9 2 3
Dru Smith 6 0/2 0/2 0/0 0 0 0 2 0 3 0 0 -3 0 3
Myron Gardner 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0 1
Total 40/94 16/48 21/27 14 37 51 32 18 8 16 5 117

Portland – Minnesota : 121-124

Portland Trail Blazers / 121 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jrue Holiday 33 9/17 2/4 2/2 2 1 3 4 2 1 5 0 -8 22 17
Jerami Grant 35 3/11 2/5 13/15 3 2 5 2 0 2 3 0 -7 21 17
Kris Murray 29 7/10 2/3 0/1 2 3 5 1 0 0 0 2 1 16 20
Toumani Camara 37 5/14 1/5 0/2 2 2 4 5 4 1 3 0 -12 11 7
Donovan Clingan 36 4/6 2/4 1/2 3 12 15 5 1 3 2 2 -4 11 31
Scoot Henderson 29 7/18 1/6 4/4 2 4 6 5 3 0 2 0 5 19 17
Matisse Thybulle 10 3/5 2/3 2/2 1 0 1 1 2 0 0 0 3 10 10
Vit Krejci 15 3/6 2/5 0/0 0 3 3 2 1 1 0 0 5 8 11
Sidy Cissoko 16 1/1 0/0 1/2 0 1 1 2 4 2 1 0 2 3 6
Total 42/88 14/35 23/30 15 28 43 27 17 10 16 4 121
Minnesota Timberwolves / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Anthony Edwards 38 11/27 5/13 7/10 0 4 4 4 2 2 5 0 7 34 20
Jaden McDaniels 37 12/16 5/6 0/1 3 3 6 2 4 3 3 5 10 29 37
Donte DiVincenzo 33 7/13 5/10 0/0 0 1 1 4 3 2 1 0 4 19 19
Julius Randle 30 5/9 0/0 3/4 1 6 7 6 4 1 2 0 0 13 20
Rudy Gobert 36 4/5 0/0 2/2 7 12 19 4 3 1 3 2 5 10 32
Naz Reid 23 3/7 2/3 0/0 1 2 3 2 4 2 2 1 3 8 10
Ayo Dosunmu 24 3/7 0/2 1/2 1 0 1 2 2 0 0 0 -10 7 5
Nah'Shon Hyland 13 1/3 0/1 0/0 0 0 0 2 2 2 0 0 -4 2 4
Terrence Shannon Jr. 6 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3
Total 47/88 17/35 13/19 13 28 41 26 25 14 16 8 124

Afficher les actus NBA suivantes