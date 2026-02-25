Stats & Highlights | Les Hornets ne font qu’une bouchée des Bulls

Après cinq matchs d’absence, Joel Embiid (27 points) était de retour et ça a permis aux Sixers de passer une soirée tranquille face aux Pacers, grâce aussi à Tyrese Maxey (32 points) et VJ Edgecombe (23 points).

Les Nets et les Mavericks sont arrivés tardivement à New York à cause de la météo, mais c’est Dallas qui est reparti avec la victoire derrière un gros apport de son banc avec notamment 22 points de Marvin Bagley III ou encore 19 points et 10 passes décisives de Brandon Williams. Nolan Traoré finit lui avec 8 points (4/11) et 6 passes.

Avec le retour de ses suspendus, Charlotte ne fait qu’une bouchée de Chicago avec 23 points de Brandon Miller. Moussa Diabaté compile 9 points, 7 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 3 contres alors que Matas Buzelis (32 points) est le seul joueur des Bulls à surnager, Guerschon Yabusele terminant avec 11 points et 4 rebonds. Coby White (10 points, 4 passes) a lui fait ses grands débuts pour les Hornets… face à son ancienne équipe donc.

Toujours sans Giannis Antetokounmpo, les Bucks ne lâchent pas leurs espoirs de play-in, et ils s’imposent face au Heat avec 32 points, 7 rebonds et 7 passes décisives de Kevin Porter Jr.

Rudy Gobert (10 points, 19 rebonds, 2 contres) de retour de suspension, les Wolves l’emportent de leur côté chez les Blazers, derrière 34 points d’Anthony Edwards mais surtout l’efficacité de Jaden McDaniels (29 points).

Indiana – Philadelphie : 114-135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND 114 PHI 135 ATL 119 WAS 98 BRO 114 DAL 123 TOR 107 OKC 116 CLE 109 NYK 94 CHI 99 CHA 131 MIL 128 MIA 117 NOR 113 GSW 109 PHO 81 BOS 97 LAL 109 ORL 110 POR 121 MIN 124

Brooklyn – Dallas : 114-123

Chicago – Charlotte : 99-131

Milwaukee – Miami : 128-117

Portland – Minnesota : 121-124

