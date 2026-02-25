Le Thunder tremble mais résiste au « comeback » des Raptors

Pour ce déplacement à Toronto, le Thunder devait encore faire sans Shai Gilgeous-Alexander, la star locale, ni Jalen Williams, mais Cason Wallace (27 points, 8 rebonds, 7 passes) était bien là et c’est encore lui qui, en compagnie d’Isaiah Joe (22 points), a propulsé les champions en titre vers la victoire (116-107).

Redevenu la meilleure équipe de la ligue, OKC s’offre une troisième victoire de suite, la cinquième en six matches, et il aura fallu aller la chercher en se battant jusqu’au bout. Car les Raptors, menés de 25 points (!) dans le troisième quart-temps, ne se sont pas laissés faire, en infligeant notamment un énorme « run » de… 30-5, afin de remettre les compteurs à zéro à quatre minutes de la fin (101-101).

C’est alors que le Thunder, sous l’impulsion de Cason Wallace en attaque puis en défense, a répondu par un 9-0 en l’espace d’une minute 30. Ce à quoi les joueurs de Toronto n’auront plus su répondre, sans doute à court de jus, après avoir fourni énormément d’efforts pour recoller au score. Notamment pour défendre de manière plus étouffante et forcer de nombreux tirs ratés.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Cason Wallace confirme. Déjà très bon contre Cleveland dimanche, avec un joli « double-double » (20 points, 10 passes), Cason Wallace a récidivé contre Toronto : « career-high » égalé au scoring et contribution dans tous les domaines. Sans le duo Gilgeous-Alexander/Williams, le Thunder a besoin que quelqu’un élève son niveau et, comme Chet Holmgren semble sur courant alternatif, c’est Wallace qui se montre. Quand les Raptors ont égalisé dans le « money-time », c’est lui qui a haussé le ton afin de guider OKC à la victoire, en prenant les choses en main offensivement tout en se montrant décisif en défense.

Et soudain, OKC s’est enflammé… Avant de lancer leur impressionnant « comeback », les Raptors n’avaient globalement tenu qu’un bon quart d’heure cette nuit. Le temps pour le Thunder de régler la mire à 3-points, tout en se montrant plus concerné en défense sur Brandon Ingram et Scottie Barnes et plus propre avec le balle. Mais dès le moment où Cason Wallace, Isaiah Joe, Alex Caruso et Luguentz Dort ont commencé à monter en température de loin, l’écart s’est mis à gonfler et le rouleau compresseur de l’Oklahoma n’a pas ralenti la cadence. Jusqu’au quatrième quart-temps, tout du moins.

Scottie Barnes touché au quadriceps ? Déjà incertain pour le « back-to-back » contre les Spurs, l’autre équipe phare de la conférence Ouest, Scottie Barnes s’est semble-t-il blessé au quadriceps dans le quatrième quart-temps. Sorti brièvement dans le « money-time », il est malgré tout parvenu à revenir sur le parquet, mais on imagine que l’adrénaline y était pour beaucoup et il va maintenant falloir surveiller ça côté Raptors. Qui, en l’absence de Jakob Poeltl, ont continué d’utiliser leur All-Star sur pas mal de minutes en tant que pivot dans du « small-ball ». Avec réussite, puisque son influence sur le jeu canadien était conséquente.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.